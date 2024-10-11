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Sakarya Tarım ve Hayvancılık Fuarı 7 Kasım’da başlayacak

GL Platform Fuarcılık organizasyonunda Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı 6. kez düzenlenecek. Sakarya’nın Hendek ilçesinde düzenlenecek olan fuar 7-10 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Haber Merkezi
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Sakarya Tarım ve Hayvancılık Fuarı 7 Kasım’da başlayacak
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Konu ile ilgili Ramada Otel’de düzenlenen toplantıya Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, GL Platform Fuar Firması Genel Müdürü Gül Ceylan’ın Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Özgür Özcan, Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cumali Çetin, birlik temsilcileri ve ilçe ziraat odaları başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar 7-10 Kasım tarihlerinde açık kalacak olan fuar organizasyonunun sektörde alıcı ve satıcıları bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da verimli bir fuar dönemi geçireceğimizi düşünüyorum.” diyen Bayraktar, tarımın ve üretimin kıymetini bildiklerini ve bu bilinçle fuar organizasyonu için elerliden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç ise ilk günden bugüne değin tarım ve hayvancılık alanında düzenlenen bu kıymetli organizasyona destek olduklarını belirterek şunları söyledi: “Tarım ve hayvancılık fuar organizasyonu fikrinin ilk filizlendiği günden bu yana Sakarya Ticaret Borsası olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Tarımın insanlık için öneminin farkındayız. Bu önem doğrultusunda üreticilerimize gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Şimdiden 6. Tarım Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı’nın üreticilerimize, firmalarımıza, iş dünyamıza ve Sakarya’mıza bol kazançlar sağlamasını temenni eder, bereketli bir fuar süreci diliyorum.”

Ayrıca Başkan Genç, geçtiğimiz yıl Sakarya’nın stratejik tarımsal ürünü olan fındığın önemini vurgulamak amacıyla ilkini gerçekleştirdikleri Sakarya Ticaret Borsası Fındık Randıman Yarışması’nın bu yıl yeniden düzenleneceğini de ifade etti.

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