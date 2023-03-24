Samsunlu iş insanı milletvekili aday adayı oldu

SAMSUN - AK Parti Samsun İl Başkanlığına başvurusunu gerçekleştiren Bülent Üstündağ, “Samsun’un ticari ve siyasi anlamda gelişmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde hedeflenen Türkiye Yüzyılı projelerinde yer almak için, AK Parti Samsun İl Teşkilatında İl Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşler Başkanlığı görevimden, milletvekilliği adaylık sürecine geçmenin heyecanını yaşıyorum” dedi.

Bülent Üstündağ, Samsun’a, Samsun firmaları ve iş insanlarının gücüne çok inandığını ifade ederek Samsun’un ekonomik olarak kalkınması için hep birlikte çabalamamız gerektiğini bu yüzden üstüne düşen bu sorumluluktan dolayı heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

Samsun sanayi ve ihracat ile kalkınacak

Uzun yıllar AK Parti Samsun teşkilatında önemli görevler üstlenen Bülent Üstündağ, “Samsun’un evladı olarak, yıllardır bu topraklarda bizi büyüten memleketimize hizmette sıra bizde. Samsun, sanayi ve ihracat ile kalkınacak. Kalkınmaya destek verecek doğru projelerle Türkiye Yüzyılında, ülkemiz ve partimiz için zafer hedefliyoruz” diye konuştu.