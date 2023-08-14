Şanlıurfa ile Saraybosna kardeş oldu

Şanlıurfa / EKONOMİ

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’ya giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ile bir araya geldi. Burada imzalanan protokol ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Bosna Hersek’in Saraybosna Belediyesi kardeş şehir oldu.

Protokol imza töreninin ardından Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Belediye binasında gerçekleşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de ‘’Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Balkanlar’da, Avrupa'nın tam kalbinde, Saraybosna'da Türkiye - Bosna Hersek kardeşliğinin en güzel örneklerinden biridir. Asırlardır süren kardeşliğimizin bu akid ile taçlanması bizleri de ziyadesiyle mutlu etmiştir’’ dedi.