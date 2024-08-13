Şanlıurfa’da fıstık fiyatları Antepli tücarların müdahalesiyle düşüşe geçti

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, Urfa Keten Köyneği fıstığında hasadın başlaması ile birlikte üreticilerin aleyhine hızlı fiyat düşüşlerinin yaşandığını açıkladı.

Fiyat düşüşlerinin yüksek girdi maliyetleri ile mücadele eden fıstık üreticilerini olumsuz etkilediğini belirten Hikmet İpar, “Hasat sezonunun başında çiftçilerimiz büyük bir zarara uğradı. Bu sene iyi bir yağış almamıza dolayısı ile verim çok iyiydi. Biz fıstıkta altın çağımızı yaşayacağımız bekliyorduk. Ancak fiyatların düşmesi ve istikrarın sağlanamaması nedeniyle fıstık üreticilerimizin sorunları artıyor. Geçtiğimiz yıl 115 TL’den satılan su altı fıstık fiyatları 90 TL’ye kadar geriledi. Önümüzdeki aylarda yer fıstığının da hasadının başlaması ile birlikte bu oranların daha da düşmesinden endişe ediyoruz. Yaptığımız araştırmalarda Gaziantep’teki bazı tüccarların müdahalesiyle fıstık fiyatlarının düşürüldüğünü tespit ettik. Antep’teki tüccarların Urfa’daki fıstık fiyatlarını belirlemesine yönelik hamleleri doğru ve kabul edilebilir değil. Urfalı üreticiler Türkiye fıstık üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiriyor. Bu üretim oranıyla fiyat istikrarının Urfa’dan belirlenmesi gerekiyor. Devletimizden Urfalı fıstık üreticilerimizi koruyacak yeni hamleler yapmasını bekliyoruz. Fıstık fiyatları düşmeye devam ederse maalesef kentimizin tek umudur olan fıstıktan da zarar edecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ekim sıkıntısı yaşayacak. O nedenle Urfa fıstık piyasasına il dışından müdahalelerin engellenmesini ve acil bir fiyat revizyonu bekliyoruz” dedi.”

Kentte fıstıkta fiyat istikrarı için özel lisanslı depo kuruluyor

Ağaç sayısı, 1.5 milyon dekarlık üretim alanı ve 500 bin tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye fıstık üretiminin yaklaşık yüzde 45’ini gerçekleştiren Urfalı Fıstık Üreticilerinin korunması için Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde Fıstık Lisanslı Deposu kurulması için çalışmalar devam ediyor. Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından 40 dönüm arazi üzerinde yürütülen proje kapsamında kurulacak lisanlı fıstık deposuyla Urfa fıstığının ticari değerini arttırılması, markalaşması, kayıt dışılığın önlenmesi, üretici destekleri ve fiyat istikrarı konusunda önemli bir adım atılmış olacak.