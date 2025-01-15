“Savunma sanayi için büyük bir heyecan taşıyoruz”

MERSİN/EKONOMİ



MTOSB’de savunma sanayi sektörüne yönelik faaliyet gösteren sanayicilerin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, devlet teşvikleri ve projelendirmeler üzerinde duruldu. KOSGEB İl Müdürü Danyal Peker, Proje Danışmanı Ayşegül Öztürk, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Pınar Özal Kanık ve çok sayıda sanayicinin katıldığı toplantıda konuşan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, merkezi yönetimin sanayicilere ciddi destekler sağladığını vurguladı. Bu desteklerle çıta atlanabileceğine ve sektörde söz sahibi olunabileceğine dikkat çeken Tekli, “Sanayicilerimiz savunma sanayi sektörü için büyük bir heyecan taşıyor. Konsorsiyum oluşturup, çok ciddi bir savunma sanayi ürünü geliştirmek isteyen sanayicilerimiz var. Bu anlamda da devletimizin sağladığı destekler yine büyük önem arz ediyor” dedi.



Gelecek dönemde firmaların Ar-Ge’lerini geliştirebilmesi için ciddi çalışmalara imza atacaklarını bildiren Tekli, “MTOSB içerisinde, savunma sanayinde ciddi bir yükseliş grafiği çizerek büyüyen firmalarımız var. Bu tür toplantılarla onların da tecrübelerinden yararlanıyoruz. Biz de Mersin Model Fabrika olarak sanayicilerimize katkıda bulunmak istiyoruz. Mersin Model Fabrikamızın misyonu gün geçtikçe büyüyor” diye konuştu.