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Saya Holding, Klaros kazısının ana sponsoru oldu

Saya Holding, antik dünyanın en önemli bilgelik merkezlerinden Klaros’taki kazının ana sponsoru oldu.

Haber Merkezi
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Saya Holding, Klaros kazısının ana sponsoru oldu
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İZMİR / EKONOMİ
 
Saya Holding, antik dünyanın en önemli bilgelik merkezlerinden Klaros’taki kazının ana sponsoru oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Ege Üniversitesi’nin bilimsel liderliğinde sürdürülen kazı çalışmaları, özel sektör ve üniversite örnek iş birliğiyle, Türkiye’nin kültürel mirasına stratejik bir katkı sağlıyor.
 
Bugün dünya şehirlerinin kültürel mirası yalnızca geçmişin bir izi olarak değil, geleceğin inşa edici gücü olarak da görüldüğünü ifade eden Saya Holding Yönetim Kurulu Başkanı, “Başta İstanbul olmak üzere Roma ve Atina gibi şehirler, kültürel miraslarını turizmin, diplomasinin ve ekonominin merkezine yerleştirerek ciddi bir kalkınma aracı hâline getirdi. Biz de böyle bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Klaros’a verdiğimiz destek yalnızca kazı alanına değil; aynı zamanda kültür ekonomisinin gelişimine, yerel kalkınmaya ve uluslararası tanınırlığa yönelik sürdürülebilir bir katkıdır. Bu yaklaşımımız evrensel sürdürülebilirlik ilkeleriyle de örtüşüyor. Türkiye’nin ve İzmir’in kültürel yükselişinde Klaros gibi merkezlerin geçmişle birlikte geleceği de inşa edeceğine inanıyor, bu tür örneklerin çoğalmasını diliyoruz” dedi.

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