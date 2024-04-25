Serbest Muhasebeci ve mali müşavirler artan iş yüküne karşı alanlara indi

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

MAHİR SOLMAZ / DİYARBAKIR

Şanlıurfa Türkiye genelinde 77 İl’de şubesi bulunan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) artan iş yükü ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla 77 kentte eş zamanlı basın toplantısı düzenledi. Şanlıurfa’da düzenlenen toplantıda konuşan Şanlıurfa SMMMO Başkanı Mustafa Karadağ, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kaynaklı sistemsel sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Meslektaşlarının sistemsel sorunlar nedeniyle gece yarılarına kadar ofislerinde çalıştığını ifade eden Mustafa Karadağ, ayrıca ücret tarifelerinin de piyasa koşullarına göre iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Karadağ, “Ücret tarifelerimiz sürdürülebilir olmaktan çıktı. Mesleğe iş kotası ve yaş kotasının getirilmesi artık elzem bir hal aldı. 3568 sayılı meslek yasamızın yeniden ele alınarak meslek mensubunun görev, yetki ve sorumluluklarının net bir şekilde yazılmasını istiyoruz. Vergi mevzuatının, beyan ve bildirim sürelerinin bir an önce sadeleştirilmesi ve meslektaşlarımızın hizmet sözleşmesi ile mükelleflere ait iş ve işlemleri yapma olanağının sağlanması gerekiyor. Ayrıca meslek mensuplarımıza yapmış olduğu kamusal hizmetlerinin karşılığında hazineden pay verilmesi ve Enflasyon Muhasebesinin Geçici Vergi Dönemlerinde değil de yıl da 1 kez verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Diyarbakır’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyarbakır SMMMO Başkanı Şiyar Bozhan ise şunları söyledi:

“Meslektaşlarımız, pandemide ve depremde kamu giderlerinin finans kaynağı olan vergi gelirlilerinin aksamaması ve firmaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yaşamlarını tehlikeye attı ve yaşamlarını kaybettiler. Ama artık meslektaşlarımızı kayıp etmek istemiyoruz. Sistemsel sorunlar, artan iş yükü ve angaryalardan dolayı nefes almakta güçlük çekiyoruz. 130 bin meslek mensubumuzun bu haklı taleplerinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını, aksi takdirde haklarımızı aramak için eylemlerimize devam edeceğimizi belirtiyoruz.”