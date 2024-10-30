Soma’da zeytinyağı hasadı başladı

İREM CEYLİN DEMİRCEN / EKONOMİ

İlçenin zeytinyağı sektöründeki yükselişini büyük bir gururla karşıladıklarını ifade eden Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, “Soma, geçmişten bugüne kömürle anılan bir kent olsa da burada yetişen zeytin ağaçlarımız, verimli topraklarımız ve üreticilerimizin özverili çalışmaları sayesinde artık zeytin ve zeytinyağında da kendini kanıtlıyor. Soma’nın zeytinle kazandığı yeni kimliğinin, ilçeye ekonomik açıdan büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

İlçedeki 2.5 milyon zeytin ağacının büyük bir zenginlik olduğunu dile getiren Akkaya, “Hem ürün kalitesi hem de elde edilen miktarla zeytinyağımızın dünya çapında tanınmasını ve hak ettiği yere ulaşmasını istiyoruz. Soma’nın zeytinyağı üretiminde uluslararası alanda söz sahibi olması, yerel kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Zeytinyağında sürdürülebilirliği sağlamak ve Soma’yı zeytinyağı üretiminde bir marka haline getirmek için projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Soma zeytinyağı uluslararası ödüllerle taçlandı

Antikas Zeytinyağı’nın kurucusu Ertuğrul Özcan da Soma’nın zeytin yetiştiriciliği için ideal iklim ve toprak koşullarına sahip olduğunu belirterek, “Bölgedeki topraklar, kömür madenlerinin bulunduğu mineralli yapı sayesinde humik asit ve leonardit içeriyor. Bu da zeytinlerimize benzersiz bir aroma katıyor. Soma’nın yalnızca kömür değil, kaliteli zeytinyağıyla da anılmasını sağlamak istiyoruz. Antikas olarak 10 bin zeytin ağacına sahibiz. Bu ağaçlardan elde ettiğimiz yağlarla son 3 yılda katıldığımız Anatolian IOOC ve London IOOC, Best In Class ve Italy IOOC gibi sektörün prestijli 16 yarışmasından 15 altın bir gümüş ödülle döndük. Bu başarının en önemli sebepleri Soma toprağının verimliliği, bölgenin iklimi ve doğal bakım yöntemleri” dedi.

Öğrenciler anıt ağaçtan zeytin topladılar

Soma Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan şenlik, Soma Açı Koleji öğrencilerinin, bin 626 yıllık anıt zeytin ağacından sembolik olarak ilk zeytinleri toplamasıyla devam etti. Minik öğrenciler daha sonra anıt ağaca nazar boncukları asarak sezonun bereketli geçmesini dilediler.