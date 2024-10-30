Soyserin Grup, 10 milyon dolardan fazla ihracat yapacak

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 41 yıl önce 30 metrekare atölyede üretime başlayan şirket, bugün 30 bin metrekaresi kapalı, toplamda 52 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor. Firma; genç, çocuk ve bebek odası kategorilerinde karyola, dolap, baza, şifonyer, komodin, montessori, beşik ve çalışma masası gibi ürünler üretiyor. Üretimin yanı sıra oda tasarımında ihtiyaç duyulan halı, sandalye, aydınlatma ve yatak örtüsü gibi ürünlerin de LJV Home çatısı altında satışını gerçekleştiriyor.

Soyserin Grup Genel Müdür Yardımcısı Ozan Haluk Aras, kısa-orta ve uzun vadede hem üretim kapasitesi hem de satış rakamlarında büyüme hedeflediklerini söyledi. Orta-uzun vadede büyüme odaklı yatırımlara devam ettiklerini aktaran Aras, “Yurt içi ve dışında satış kanallarımızı artırmaya yönelik, fabrikamızda da üretim kapasitemizi artırmaya ve ürün gamımızı çeşitlendirmeye yönelik düzenli yatırımlarımız var. Sadece materyal anlamda değil, insan kaynağı noktasında da önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Yakın vadede yurtiçinde yüzde 80, yurtdışında da açacağımız mağazalar ile yüzde 30 büyüme öngörüyoruz. Sadece mobilya üretiminde değil yatak üretiminde de aynı hız ile devam edeceğiz. 2024 yılında minimum 10 milyon dolar ihracat hedeflerken, yurtiçinde de 600 milyon TL’yi geçeceğiz” dedi.

“Yeni yatırımlarımız devam edecek”

Yazılımı Soyserin Grup’a ait olan perakende programını geliştirmek ve e-ticaret alanında da önemli yatırımları hayata geçirmeye çalıştıklarını paylaşan Aras, “Dijital mecralara yapacağımız yatırımların yanı sıra satış kanallarında da çeşitliliğe gideceğiz. Sadece mağazada gezen müşteriye değil internette gezen müşteriye de aynı kaliteli hizmeti vereceğiz” diye konuştu. 2025 yılında da üretim parkurunu genişletmek ve işlevsel hale getirmek için yeni yatırımlarda bulunacaklarını da belirten Aras, ürün gamını da teknolojiye uygun ve güncel tutmaya yönelik çalıştıklarını kaydetti. Aras, “Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kablosuz şarj özelliğini ürünlerimizde kullanıyoruz. Havalandırma kapsülü, usb girişi gibi özellikleri de tüm ürünlerimizde kullanıyoruz. Kanserojen madde içermeyen hammadde kullanmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca dar alanları değerlendirmek adına uygulamaya aldığımız dolaplarımız ya da küçük odalarda hem ranza hem de çalışma masası hizmeti veren ürünlerimizle de çağın gereklerini yakalıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kadın girişimcilere desteğimiz devam edecek”

Fabrika yatırımlarını insan kaynağı yatırımıyla pekiştirme vizyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Ozan Haluk Aras, Soyserin Grup bünyesinde, her yaş gurubundan 350 kişinin çalıştığını belirterek, “Sektöre eleman yetiştirmek için Soyserin Akademi’yi kuracağız. Soyserin kültürü ile yetişen satış temsilcilerini bünyemize katacağız. Ayrıca iş yaşamında kadın-erkek eşitliğini önemsiyoruz. Sadece çalışan kısmında değil, bayilerimizde de kadın girişimcilerin önünü açıyoruz. Her iki markamızda minimum 300 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu nedenle 2025 yılında aramıza yeni katılacak bayilerimizin en az yüzde 50’sinin kadın olması konusunda çalışmalarımız devam edecek. Mağaza bulunmasından açılış sürecine kadar kadınlara sunduğumuz ücretsiz danışmanlık hizmeti de 2025 yılında devam edecek” ifadelerini kullandı.