TEI, Türkiye’nin en mutlu iş yeri seçildi

ESKİŞEHİR

Çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği insan odaklı uygulamaları ile Türkiye'nin en mutlu iş yeri seçilen firma, bu alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

3 bin 600’ü aşkın çalışanıyla tüm faaliyet alanlarında mükemmeli hedefleyen ve çalışan deneyimini odak noktası haline getiren TEI, sürekli gelişim ilkesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Tüm çalışanlarına “Çalışan Mutluluğu Anketi” uygulayarak; araştırmada elde ettiği skorlar doğrultusunda "Olağanüstü Çalışan Deneyimi" statüsünde yer alarak savunma sanayi sektöründe birinci olan TEI, “Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri” ödülünü tüm çalışanlarıyla birlikte kutladı.