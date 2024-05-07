TEI, Türkiye’nin en mutlu iş yeri seçildi
Türkiye’nin havacılık serüvenine kazandırdığı ilklerle adından söz ettirmeye devam TEI, insan kaynakları uygulamaları ile de dikkat çekiyor.
ESKİŞEHİR
Çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği insan odaklı uygulamaları ile Türkiye'nin en mutlu iş yeri seçilen firma, bu alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı.
3 bin 600’ü aşkın çalışanıyla tüm faaliyet alanlarında mükemmeli hedefleyen ve çalışan deneyimini odak noktası haline getiren TEI, sürekli gelişim ilkesiyle çalışmalarına devam ediyor.
Tüm çalışanlarına “Çalışan Mutluluğu Anketi” uygulayarak; araştırmada elde ettiği skorlar doğrultusunda "Olağanüstü Çalışan Deneyimi" statüsünde yer alarak savunma sanayi sektöründe birinci olan TEI, “Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri” ödülünü tüm çalışanlarıyla birlikte kutladı.