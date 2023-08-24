Teknotam’dan sürücü kazalarını önleyecek teknoloji

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Son olarak geliştirdikleri Alkar Sürücü Yorgunluk Tespit ve Uyarı Cihazı ile lojistik sektöründe yorgunluk kaynaklı kazaları önlemeyi hedeflediklerini açıklayan Teknotam Teknoloji Genel Müdürü Ali Adil Ünlükal, “Dünya genelinde her yıl yüz binlerce insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise 2022 yılındaki trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu sürücü kaynaklı. Bu tespitler, insan hayatının yanı sıra sektörün itibarını, prestijini ve mali yapısını etkileyen sonuçlar doğuruyor. Teknotam olarak geliştirdiğimiz yorgunluk tespit cihazı ile lojistik sektörüne bu karanlık tabloyu değiştirme fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.

Gelişmiş yapay zeka ve yazılım teknolojilerinin kullanıldığı bu cihazla, yorgunluk belirtileri anında algılayarak sürücülerin uyanık kalmaları için uyarılması sağlanıyor. Böylece sürücünün dikkatinin dağılması ve gözlerin yoldan ayrılması gibi durumların engellenmesi amaçlanıyor. Alkar'ın piyasadaki standart araç uyarı sistemlerinden farkları hakkında bilgi veren Ünlükal, "Hali hazırda kullanılan standart sistemler, sürücü uykuya daldıktan sonra veya araç kontrolden çıktığında yani iş işten geçtikten sonra uyarı veriyor. Oysa Alkar, sürücülerin uyanık kalmasını sağlayarak kazanın meydana gelmesini engellemeye yönelik bir yaklaşım sergiliyor. Alkar’ın bir diğer avantajı ise tasarımındaki özgünlük ve pratiklik. Cihaz, araç değiştirirken veya yeni bir cihaz alırken kolayca montaj ve demontaj yapılabilen bir tasarıma sahip. Böylece hem işlevsellik hem de maliyet etkinliği sağlanmış oluyor” dedi.

Lojistik şirketlerine sürücülerini izleme ve gerektiğinde uyarı verebilme imkânı da sağladıklarına vurgu yapan Ünlükal, kısa süreli olay kayıtlarını alabilen cihazları ile aynı zamanda şoförlerin özel hayatını da koruduklarını belirterek yapay zeka sistemlerinin sadece zorunlu durumlarda, yani yorgunluk tespitinde kısa bir süreliğine kayıt gerçekleştirdiğini aktardı. Ünlükal, “Bu gibi tehlikeli durumlarda cihaz, mobil uygulama üzerinden anında uyarı mesajı atarak şirketinizi bilgilendiriyor” dedi.