Turizmde üçüncü çeyrekte 46,9 milyar dolar gelir sağlandı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Akdeniz Turistik İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 14. Resort Kongresi Nirvana Cosmospolitan Kongre Merkezinde düzenlen törenle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kongrede yaptığı konuşmasında Türkiye’nin turizmde rekorlara imza atar hale geldiğini söyledi. Turizmi deniz-kum-güneş üçgeninden çıkararak çeşitlendirdiklerini belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

‘’Turizmde yılın üçüncü çeyreğinde 49,2 milyon turiste ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış sağlandı. Gecelik kişi başı turist harcaması yüzde 4 artarak 107 dolara çıktı. 46,9 milyar dolar turizm gelirine ulaşıldı. Böylece turizmde en yüksek gelir gerçekleşti. Türkiye global turizmde parlayan yıldızlardan biri haline geldi. Bu başarıyı geleceğe taşımak tüm sektör olarak hepimizin görevidir.’’

Turizmde yenilikçi Pazar stratejileri ile daha da geliştirmek istediklerini ve yapay zekayı turizme uygulamak için çalıştıklarını ifade eden Bakan Ersoy, ‘’Turizmi yapay zeka ile donatmak istiyor bunun için çalışmalar yapıyoruz. Yapay zeka ile turizmi yeniden yapılandırmak istiyoruz. Yapay zeka ile Türkiye’yi daha iyi erişebilir ve sürdürülebilir hale getirerek müzelerimizi tanıtmaya çalışıyoruz’’ dedi.

"Ne kadar kazanırsak kazanalım ama sürdürülebilirlik için gerçekleştirelim"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de turizmde 80-90 milyar dolarlık gelir hedefine ulaşılacağına inandığını kaydetti.

Vali Şahin, ‘’Türkiye turizmde dünyada örnek işler yapan, vites attıran ülke konumuna geldi. Bununla gurur duyuyoruz. Muhteşem coğrafyamız, Anadolu’muz kadim kültürümüzle Türkiye turizmde cazip oluyor. Antalya olarak Türkiye turizminde sayı ve gelir bakımından 3’te birini karşılıyoruz. Sürdürülebilir turizm için denizlerimizi, nehirlerimizi, ormanlarımızı korumalıyız. Turizmi de bu şekilde kurgulamalıyız. Ne kadar kazanırsak kazanalım ama sürdürülebilirlik için gerçekleştirelim’’ diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise turizmdeki hızlı büyümenin özellikle Antalya gibi destinasyonların göç sorunuyla karşı karşıya kaldığını bunun da altyapı ve ulaşımda sorunlar yarattığına dikkat çekti.

Tüm dünyanın turizmde göçü konuştuğunu vurgulayan Başkan Böcek, turizm kenti Antalya’da ulaşım sorunu çözmek için köprülü kavşak yapımlarına, 3. Etap raylı sistem hattının yakında başlayacağını 4. Raylı sistem hattı projesi ile 5. Raylı sistem projelerinin devam ettiğini kaydetti.

Antalya’nın nüfusunun 2,5 milyon olmasına karşılık 26 milyon yerli ve yabancı turiste hizmet ettiğini ifade eden Başkan Böcek, konaklama vergisinden yerel yönetimlere de pay verilmesi gerektiğini söyledi.

"Yeni yüzyıl vizyonunda bizleri daha güçlü kılacak modellere ihtiyacımız var"

Akdeniz Turistik İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, ‘’Turizm ve konaklama sektörü, yalnızca ülkemizin ekonomisi için değil, aynı zamanda kültürel etkileşimler, uluslararası ilişkiler, sürdürülebilirlik gibi global meselelerde de önemli bir rol oynamaktadır. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, güç birliği yaparak sektörü her zaman daha ileriye taşımayı başardık’’ dedi.

Türkiye konaklama sektörünün en güçlü özelliklerinden birinin de yatırımcılarının çok büyük oranda yerli ve milli olduğunu anımsatan Kavaloğlu, şöyle devam etti:

‘’Ancak yeni yüzyıl vizyonunda bizleri daha güçlü kılacak, uluslararası arenada söz sahibi olmamızı devam ettirecek ve güçlendirecek modellere ihtiyacımız var. Türkiye turizminin küresel değişime ayak uydurması yönünde, konaklama sektörünü çok yakından ilgilendiren, meslek birlikleri yasası ile yeniden yapılanma ve yasal bir forma dönüşmesi yönünde çalışmalar yapılması en büyük dileğimizdir. Konaklama sektörünün önümüzdeki yıllarda çok daha fazla dijitalleşmesi, yenilikçi hizmet modelleri geliştirmesi, sürdürülebilirlik ve toplumsal faydaya odaklanması gerektiğini biliyoruz.’’