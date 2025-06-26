Türkiye, Çin’e 10 bin ton zeytinyağı ihracatı hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), Türkiye’nin son yıllarda artan zeytin ve zeytinyağı rekoltesini katma değere dönüştürmek için Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi’yle uyumlu pazarlama faaliyetlerine ağırlık veriyor.

Son iki yıldır Brezilya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik sektörel ticaret heyeti organizasyonları yapan EZZİB, 12-14 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti/Guanghzou’da düzenlenen 18th International Edible Oil Expo 2025 Fuarı’na katıldı. EZZİB’in bundan sonraki durağı Eylül ayında Kanada olacak.

Çin’in 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en büyük pazaryeri olduğuna işaret eden EZZİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, Çin’deki nüfusun 500 milyonunun gelir seviyesinin yüksek, zeytin ve zeytinyağı tüketebilecek konumda olduğunu, Çin pazarında Türk zeytin ve zeytinyağının ihracat hacmini artırmak istediklerini dile getirdi.

Çin’de 5-10 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Er, “Rekoltemizin katma değere dönüşmesi için Çin ihracatımızı aritmetik artırabileceğimiz bir pazar. Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu EİB üstlendiği Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda zeytin ve zeytinyağı tadım etkinlikleri yapacağız. Çin’de günümüzde 30 bin ton seviyesinde olan zeytinyağı tüketiminin 5 yıl sonra 100 bin tona çıkması bekleniyor. Türkiye olarak hedefimiz Çin pazarından 10 bin tonluk pay almak olacak” diye konuştu.

Zeytinyağı ihracatçılarının bundan sonraki durağı Kanada olacak

EZZİB, 12-14 Haziran 2024 tarihlerindeki Çin seferi sonrasında Kanada’ya Sektörel Ticareti Heyet düzenlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kanada yıllık 30 bin ton sofralık zeytin ve 50 bin ton zeytinyağı ithalatıyla Türk ihracatçılarının radarına girdi. Türkiye’nin Kanada’ya zeytinyağı ihracatı son 4 yılda yüzde 577’lik artışla 2,2 milyon dolardan 15 milyon dolara ilerledi. Sofralık zeytin ihracatı ise yüzde 100’lük artışla 1 milyon dolardan 2 milyon dolara çıktı. EZZİB, 8-13 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği Kanada Sektörel Ticaret Heyeti’yle Kanada’nın sofralık zeytin ve zeytinyağı ithalatından yüzde 10 pay alma çabası içinde olacak.