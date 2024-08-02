'Türkiye’deki Ekonomik Durum ve Yatırım Fırsatları' programı İMES OSB’de gerçekleştirildi

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

MÜSİAD Gebze tarafından düzenlenen “Türkiye’deki Ekonomik Durum ve Yatırım Fırsatları” programı İMES OSB ev sahipliğinde Süheyl Erboz Konferans Salonun’da gerçekleştirildi.

Programa; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, MÜSİAD Gebze Başkanı Abdulkadir Anık, MÜSİAD üyeleri ve iş insanları katıldı. Dr. Barış Esen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Türkiye’deki Ekonomik Durum ve Yatırım Fırsatları” programı Erol Gürcan, Sezgin Dilsiz ve Dr. Nuri Sevgen sunum gerçekleştirdi.

Türkiye’nin üretim ve istihdam üslerinden biri olduğuna vurgulayan Dilovası Kaymakamı Dr.Metin Kubilay, “Kocaeli, sanayimizin önemli rol oynadığı şehirlerden biri. Dilovası’nda 175 fabrikaya ziyarette bulundum. Ziyaretlerde öne çıkan en önemli husus; personel ihtiyacı. Bu konuyla ilgili hazırlanan ve uygulamaya geçirilen İŞKUR Hizmet Noktaları projemiz Makine İhtisas OSB, Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM), İMES OSB’de faaliyete geçti, sonuçlarını bizzat takip ediyoruz. İŞKUR’la gerekli koordinasyonu sağlamış durumdayız. Türkiye genelinde de model olacak bir proje" dedi.

“Dilovası’ndaki trafik sorunu için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz”

Bir diğer önemli konunun da eğitim olduğunu ifade eden Kubilay, “İMES Mükemmeliyet Merkezi ile bu sorun biraz daha azalmış durumda. Mükemmeliyet merkezinde şu anda yüzlerce kişiyi eğittik, eğitmeye devam ediyoruz. OSB’lerimizin eğitime çok büyük katkıları var. Sadece eğitime değil, sağlık alanında, sosyal yardım alanında, spor alanında ilçemize çok büyük katkıları oluyor” şeklinde konuştu.

Kaymakam Kubilay, “Dilovası’ndaki trafik sorunu için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz, sorunu büyük oranda gidermiş olacağız. Teknik Eğitim Merkezi olarak bu sene hayata geçireceğimiz yeni çalışma ile Makine İhtisas’ın eski Bölge Müdürlüğü binasını mesleki ve teknik eğitim merkezi olarak açacağız” dedi.

Türkiye’nin ilk borsa aracı kurumu

Dr. Barış Esen, “Türkiye'nin ilk sermaye piyasası kuruluşu olarak, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) öncülüğünde, 13 büyük bankanın katılımıyla 15 Ekim 1976 tarihinde kurulduk. Borsa'dan yatırımla ilgili bütün enstrümanlara bir aracılık hizmeti sunan bir kurumuz. Kurulduğumuz günden bu yana sürekli gelişerek ve yenilenerek her dönemde yatırımcılarımızın gözünde "güven sembolü" olmaya ve sektörün önemli kuruluşları arasında yer almaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye'de ekonomik durum yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Dr. Barış Esen, “Eleman ihtiyacından, eleman bulamamaktan söz ediyoruz ama yakın gelecekte, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrekte ekonomi biraz yavaşlayacak. İstanbul Sanayi Odası’nın PMI endeksinde 8 ayın en düşük seviyesine indik, 47 seviyelere kadar indik. 50'nin altı sanayide imalat sektöründe daralmaya işaret eder ve 8 ayın en düşük seviyesindeyiz. Dolayısıyla biraz geleceği de burada görmeye ve değerlendirmeye çalışacağız” dedi.