ETO Başkanı Metin Güler: Enflasyonun faturası esnafa kesilmemeli

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendiren ETO Başkanı Metin Güler, TÜİK Başkanının “şirket karları enflasyonu yukarı taşıyor” ifadelerine de tepki gösterdi. Güler, “Çok sert bir eleştiri oldu. Kabul etmemiz mümkün değil. Bir yandan kur marjı diğer taraftan maliyetlerle uğraşıyoruz. Ekonomide yaşanan olumsuzlukların faturası tüccara, esnafa ve sanayiciye kesilmemeli” ifadelerini kullandı.

Her firma için konkordato kararı verilmemesi gerektiğini de belirten Metin Güler, bu durumun ekonomi için risk oluşturduğunu aktardı. Özellikle İstanbul, Bursa gibi şehirlerdeki bazı şirketler için bu kararların kolaylıkla alındığını kaydeden Güler, böylece iş yapan şirketlerin alacaklarını tahsil etme noktasında sıkıntı yaşayabileceğinin altını çizdi. Güler, karar vericilerin bu süreçte şirketlerin sürdürülebilirliğini gözden geçirerek hassas davranması gerektiğine dikkat çekti.

Bu yıl Eskişehir’de nakdi kredi dağılımında kamu bankalarının frene bastığını, buna karşın özel bankaların daha çok kredi kullandırdığını dile getiren Güler, “Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Eskişehir’de 2023 yılı Mayıs ayında kamu bankaları tarafından kullandırılan nakdi kredi dağılımı 34 milyar 706 milyon 67 bin TL iken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 39 milyar 925 milyon 916 bin TL oldu. Özel bankaların nakdi kredi dağılımı ise 53 Milyar 888 milyon 217 bine ulaştı. Kamu bankalarının nakdi kredi dağılımında frene bastığı, özel bankaların ise daha çok kredi kullandırdığı görülüyor. Bu verilere göre finans ihtiyacını kamu bankalarının aksine özel bankalar karşılıyor. Anlaşılabilir politikalarla paraya ulaşma maliyetlerini aşağıya çekecek formüllere ihtiyacımız var. Bu adımlar piyasayı hareketlendirecektir” diye konuştu.

“İlçeleri geliştirecek planlar yapmak zorundayız”

Kalkınmanın ilçelerden başladığını belirterek bu anlamda Eskişehir’in bir handikabı olduğunu belirten Metin Güler, ETO olarak kırsal kalkınmaya destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Kente göçün önüne geçerek tersine göçün sağlanmasıyla nitelikli işlerin ortaya çıkacağına vurgu yapan Güler, “İlçelerdeki organize sanayi bölgelerini bir an önce hayata geçirip orada bir potansiyel oluşturarak insanların geçimlerini sağlayacak bir yapı oluşturmamız lazım. İlçelerimizi geliştirme adına plan ve program yapma zorunluluğumuz var. Bu noktada ETO olarak TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’muzla birlikte tüm ilçelerde kooperatif yapıları oluşturduk. Buralarda üretilen ürünlerin daha nitelikli değerlendirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.