Türkiye’nin en büyük peyzaj ve süs bitkileri fuarı Kırkpınar’da açıldı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

20 ülkeden 200 firmanın yer aldığı fuar en yenilikçi iç-dış mekân süs bitkileri, bahçe mobilyaları, sulama teknolojisi ürünleri görücüye çıktı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı sektörün en büyük fuarı olan PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'nın 7’ncisi gerçekleştirilen törenle dünyaya kapılarını açtı.

Sapanca Kırkpınar’da sektörün nabzının atacağı fuarın açılışına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, SÜSBİR Başkanı Savaş Akçam, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Evrim Karaman, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, siyasi parti il temsilcileri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

30 bin ziyaretçi bekleniyor

Dünyanın gözünün Sakarya’da olacağı “Uluslararası İhtisas Fuarı” olma özelliği taşıyan dev fuara bu yıl 200 firma katılıyor. 20 farklı ülkeden alım heyetinin yer aldığı fuarda iç ve dış mekân süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar binlerce kalem, yenilikçi ve dikkat çekici ürün görücüye çıktı. Kapsamı itibarıyla Türkiye’de sektörün en büyük ve dünyanın sayılı fuarlarından biri olan PSB Anatolia’nın, 11-14 Eylül tarihleri arasında 30 bin ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sakarya’da bu sektörde üretilen her ürünü katma değere dönüştürerek geliştireceğiz. Sektörümüzün en önemli şansı Sapanca’mızın yapısının buna uygun olmasıdır. Yıllarca ithal ettiğimiz ürünleri artık bizler yetiştiriyoruz. Bu konuda sadece yetiştirmek yetmez. Ürettiğimiz her ürünü katma değere çevirerek geliştirmek durumundayız. Bu hususta şehir olarak uluslararası alanda ve ülkemizde önemli bir paya sahibiz ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Uluslararası önem kazanmış, fuarla inşallah üretimi ve satışı geliştireceğiz. Bu fuarın gerçekleşmesinde tüm paydaşlarımızın katkısı büyük. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Şehre yeni bir fuar alanı

Sakarya’ya dünya çapında fuarlara imkân tanıyacak büyük bir fuar alanı kazandırmak için hazırlık yaptıklarını ve alternatif alanları belirlediklerini ifade eden Başkan Alemdar, “Sektöre her alanda destek vermeye devam edeceğiz. Şehrimize daha büyük bir fuar alanı kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda alternatif alanlar belirledik. Özellikle fuarcılık alanında hangisinin daha cazip olacağı noktasında araştırmalarımızı sürdürüyoruz.Büyüklerimizin sözüyle ‘Başlamış iş bitmiş iştir’ sözüyle hareket ederek en iyisini yapabileceğimizi düşünüyorumŞehre yakışır yeni bir fuar alanı için çalışıyoruz. Süs bitkiciliği ve peyzajda Sakarya markasını inşallah tüm dünya tanıyacak” şeklinde konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ise fuarın hayırlı olmasını dileyerek, Sakarya’nın güzel bir fuar kazandığını ve bu fuarı daha da geliştirmek durumunda olduklarını belirtti.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan ise, “Bu sektör oldukça önemli bir sektör. Gittikçe büyüyen bir sektör. Burada üretimin yanında ürünü satmakta önemli. Bizler her zaman sektöre destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ fuarın açılışında yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi: “Üretimin bir altın kuralı vardır. Pazarlayamadığımız malı üretmeyiz. Sektör Türkiye’de 30 yıldır var. Sakarya’da ise bitkicilik sektörü özellikle 2018 yılından itibaren oldukça gelişti. Neredeyse yok denecek olan ihracat bugün 5 Milyon Dolarların üzerine çıkmış vaziyette. SATSO’da ise yüzde 60 civarında sektörel firmalarda artış mevcut. Bu anlamda fuar doğru bir iş oldu. Dolayısıyla böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Türkiye’nin en büyüğü

Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman ise, “Fuarımızın bu yıl 7’ncisini düzenleniyoruz. 60 bin metrekare alan üzerinde düzenlenen fuarımızla sektörde Türkiye’nin en büyüğü pozisyonundayız. Bu yıl 20 ülkeden alım heyeti gelecek. 200 firma fuara katılıyor. Ben firmalarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz yaptığı konuşmada üretmenin kalkınmanın birinci aşaması olduğunu ancak pazarlamanın da bir o kadar önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sakarya bitkicilik sektöründe bunu başardı. İnşallah bu başarı artarak devam edecektir. Atılan doğru adımlar sektörün şehrimizde büyümesine vesile olmuştur. Özellikle uluslararası alanda çok önemli bir noktaya gelmiştir. Ben bu vesileyle fuarın başladığı günden bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Evrim Karaman ise, “Bugün burada etki yaratan PSB Anatolia fuarında sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Doğamızı da korumak adına böylesi fuarların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu fuarın dünya için kırmızı kod kavramını dikkate alarak geleceğe yönelik önemli bir adım olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

SÜSBİR Başkanı Savaş Akçam ise şu konuşmayı yaptı: “Bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Sakarya bu konuda sektörün yüzde 25’ini karşılıyor. Bu sektör çok fazla badire atlattı. Umarım geleceğe yönelik olarak daha güzel işler yaparak sektörü her daim canlı ve yeni tutarız. Bu anlamda fuarın sektöre kattığı desteğin farkındayız.”

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dün yurt dışından ithal ettiğimiz ürünleri bugün ülkemizde yetiştiriyoruz. Artık ihraç eder bir duruma geliyoruz. İnşallah bu ivmeyi daha da geliştireceğiz. Bu fuar hem sektörün hemde işimizin tanıtımı için oldukça kıymetli. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç ise, “Sürekli gelişen rekabet ile kendimizi ve sektörümüzü hazır tutmalıyız. Rekabet için firmaların kendini tanıtmak hayati bir zorunluluk. Peyzaj sektörü en az gıda sektörü kadar önemli bir konumda. Küreselleşmenin etkisiyle toprakla buluşan bitki sayısı her geçen gün artıyor. Biz ticaret odası üyeleri olarak peyzaj sektörüne gerekli önemi gösteriyoruz” dedi.

İklimlendirme krizi

Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, dünyanın en büyük problemlerinden birinin su ve iklimlendirme krizi olduğunu belirterek, bu noktada bitkicilik sektörünün hayati önem taşıdığını, bu anlamda sektörün gelişimi için bu fuarın büyük katkı sunduğunu ifade etti.