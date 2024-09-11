Tepebaşı Belediyesi ve TEV’den üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği

ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Okutan Tepebaşı' projesi, üniversite öğrencilerine destek sağlamaya devam ediyor. Proje kapsamında, Tepebaşı bölgesinde ikamet eden ve ekonomik şartlar nedeniyle eğitim hayatında zorluk yaşayan öğrencilere karşılıksız burs desteği veriliyor. Eylül 2023 itibariyle başlatılan bu proje, gençlerin eğitim koşullarını iyileştirmeyi ve onların aydınlık bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Tepebaşı Belediyesi ve TEV’in iş birliğiyle yürütülen 'Okutan Tepebaşı' projesi, eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan önemli bir sosyal sorumluluk hareketi olarak dikkat çekiyor. Bu projeye katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, TEV Eskişehir Şubesi ile iletişime geçerek burs fonuna katkı sağlayabiliyorlar. TEV tarafından yapılan bursiyer-bağışçı eşleştirmesi ile fonda toplanan destekler, TEV’in organizasyonu ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Ayrıca proje destekçilerine makbuz ve teşekkür belgesi de takdim ediliyor.

Proje kapsamında sadece bireysel katkılar değil, kurumlar arası iş birlikleri de öne çıkıyor. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü ile TEV arasında imzalanan bir protokol doğrultusunda, kulüp tarafından cenaze ve kutlama programlarına gönderilecek çelenkler, 'Bir Dünya Çiçek' hizmeti kapsamında TEV tarafından temin ediliyor. Her gönderim için Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, TEV bünyesindeki öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlamak amacıyla bağışta bulunuyor. Bu iş birliği, eğitim sürecindeki gençlerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için yapılan önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

Tepebaşı Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı'nın iş birliğiyle yürütülen bu proje, gençlerin eğitim hayatını desteklemeye devam ederken, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiliyor.