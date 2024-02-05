TÜRSAB Güney Marmara, turizm acenteleri için nitelikli personel yetiştirecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu (BTK) 2023 yılının son 4 aylık sürecini içeren ve bu süredeki faaliyetlerin yer aldığı bir rapor yayınladı. TÜRSAB Güney Marmara’nın ‘Herkes bir günlüğüne şehrinin turisti olsun’ projesi başta olmak üzere yapılan ziyaretlerin ve sektörü canlı tutmak adına yapılan toplantılar, katılım gösterilen fuarlar hakkında bilgilerin de yer aldığı raporda Balkanlar ve Orta Doğu ile turizmin gelişmesine yönelik atılan adımlar vurgulandı. Raporda ayrıca TÜRSAB Güney Marmara’nın dönem başkanlığını üstlendiği Turizm Platformu toplantısının kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımıyla birlikte gerçekleştirildiği; İstanbul'da

düzenlenecek olan "Bursa Destinasyon Tanıtım Etkinliği”, istihdam projesi, ulusal ve uluslararası infolar ve B2B aktivitelerinin planlandığı vurgulandı. Raporda ayrıca yapılan denetimlerin her geçen gün artırıldığı aktarıldı.

Raporu değerlendiren ve 2024’e birçok farklı projenin temellerini atarak başladıklarını belirten TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, “Bölge acentelerimizin gelirlerini çoğaltma, Bursa ve Yalova’nın tanıtımına katkı sağlayacak etkinliklerle gelen turist çeşitliliğini ve geceleme sayılarını artırma gayretimiz bu yılda da aynen devam edecek. Birçok acentemizin ortak sorunu olan nitelikli personel ihtiyaçlarını karşılamak için istihdama yönelik meslek edindirme kurslarını Şubat ayında başlatıyoruz. Bizim için önemli olan şeffaf yönetim ilkemizden taviz vermeden meslektaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak ve yaşadıkları sorunları çözmek için kamu kurumları ve STK’larla işbirliği içerisindeyiz” dedi.