TUSAŞ, Aselsan, Roketsan, Havelsan ve ATSO ortak girişimi

ADIYAMAN / EKONOMİ

Türk Savunma Sanayii’nin öncü şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Adıyaman Ticaret Sanayi Odası arasında “Adıyaman Deprem Bölgesi Kablo, Konnektör ve Kablaj Üretim Tesisi Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi’ imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen törende sözşleşmeyi Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu imzaladı. Sözleşme kapsamında Aselsan, Roketsan, Tusaş ve Havelsan’ın ortak çalışmalarıyla, Adıyaman’da kablo, konnektör ve kablaj üretim tesisi kurulacak. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 6 Şubat Asrın Felaketinin ilk anından itibaren savunma sanayii şirketleriyle bölgede, çalıştıklarını aktardı. Prof. Dr. Haluk Görgün, “Başkanlığımızın koordinasyonu ile Adıyaman’ın istihdam, iskan, nitelikli iş gücü, sürdürülebilir destek, ticaret ve sanayi altyapısına vizyon katacak özel bir tesisi hayata geçireceğiz. Bu tesisimiz ile Adıyaman’da 500 milyon TL’ye yakın yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Yatırımla başta Adıyamanımız olmak üzere depremden etkilenen çevre illerin de istihdamına aktif katkı sağlamayı umuyoruz” dedi.

Adıyaman TSO Başkanı Mehmet Torunoğlu da savunma sanayii yatırımlarını önemsediklerini ifade ederek şöyle konuştu: “TUSAŞ gibi öncü bir kuruluşla işbirliği yapmanın, Adıyaman’ın savunma sanayii alanındaki katkılarını artırma ve bölge ekonomisine yeni fırsatlar sunma potansiyelini artıracağına inanıyoruz. Hedefimiz Adıyaman’ı Savunma Sanayi sektöründe üretim üssü haline getirmek. Yaklaşık 1 yıl boyunca talep edip, emek verdiğimiz ilimizin Savunma Sanayii sektörüyle tanışmasına vesile olacak olan Kablo-Konnektör üretim tesisinin kuruluş sözleşmesini imzaladık. Tamamlandığında 200 Adıyamanlı gencimize istihdam sağlayacak olan bu projeyi sahiplenip emek veren ve yatırımın ilimize yapılmasını sağlayan tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz. Attığımız bu adımın bundan sonra yapılacak yeni yatırımlara da vesile olacağına yürekten inanıyor, bu güzel başlangıcın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.