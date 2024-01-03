UİB Başkanı Baran Çelik: “2023 ihracatını rekorla tamamladık”

EKONOMİ (BURSA) – İhracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “2023 yılı, hem küresel ekonomi, hem de gelişmekte olan ülkeler açısından zorlu geçerken, kıyasıya rekabetin yaşandığı global pazarda talep daralmaları oldu. Bazı sektörlerdeki üyelerimiz yüksek maliyetler nedeniyle fiyat tutturmakta zorlandı. Buna rağmen, ülkemiz ortaya koyduğu performansla diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştı. Bunda şüphesiz ihracatçılarımızın önemli payı bulunmaktadır. 2023 yılını rekor ihracatla tamamlamış olmaktan mutluyuz” dedi.

Aralık ayında 2 milyar 782 milyon 200 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), 2023 yılındaki toplam ihracatı ise önceki yıla göre yüzde 14,5 artışla 30 milyar 203 milyon 101 bin dolar olarak açıklandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), aralık ayında 105 milyon 107 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in 2023 yılı ihracat toplamı da 1 milyar 282 milyon 331 bin dolar olarak gerçekleşti. Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) aralık ayı ihracatı 65 milyon 162 bin dolara ulaşırken, UHKİB’in 2023 yılı ihracat toplamı 954 milyon 235 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Aralık ayında, 46 milyon 551 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2023 yılında 309 milyon 346 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Aralık ayında, 18 milyon 475 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 2023 yılında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,4’lük artışla toplam 203 milyon 294 bin dolarlık dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin 2023 yılı ihracatı ise 3 milyar 601 milyon dolar olarak açıklandı.