Ulaşımda yeni bir dönem başlayacak: Acele kamulaştırma, hızlı treni hızlandıracak

Eray ŞEN / ADANA

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren TCDD 6. Bölge Müdürü Ali Seydi Felek, proje kapsamındaki kamulaştırma çalışmalarının proje takvimi gereği devam ettiğini, 27 Haziran tarihinde açıklanan acele kamulaştırma kararının, hat üzerindeki hemzemin geçit, üst geçit gibi çalışmalar için gerekli kısmı yerleri kapsadığını söyledi. Bu konuda projeyi yürüten Rönesans firması tarafından arsa sahiplerinin bildirileceğini kaydeden Felek, “Acele kamulaştırma kararı alınan parsellerde belki sadece bir köprünün ayağı yer alacak ve o kadarlık kamulaştırmaya gerek duyulacak. Dolayısıyla acele kamulaştırma kararı çerçevesindeki tüm ada parsellerin kamulaştırılması söz konusu değil. Detaylar yüklenici şirket tarafından arsa sahipleriyle paylaşılacak, bilgilendirilme yapılacak” dedi.

Projenin hayata geçmesiyle, halen 6 saatten fazla süren Mersin – Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya düşeceğini ifade eden Felek, “Bu proje bölge ulaşımında yeni bir dönem başlatacak ve ekonomik büyüme sağlayacak” diye konuştu. Hızlı trenin 2026 yılında Niğde-Ulukışla’ya kadar ulaşacağını kaydeden Felek, Türkiye’nin güneyinin Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki hızlı tren hatlarıyla entegre edilmişi olacağını dile getirdi. Felek, proje takviminin planlanan şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Saatte 200 kilometre hızla gidecek

Halen 361 kilometre olan mevcut yolu, 312.5 kilometreye düşürecek olan proje; 13 viyadük, 48 karayolu altgeçit, 42 karayolu üstgeçit, 23 demiryolu köprüsü, 207 menfez içeriyor. Proje tamamlandığında hat üzerinde bir tren saatte ortalama 200 kilometre hızla gidecek. Demiryollarının kullanımını teşvik ederek, otoyollardaki trafik sıkışıklığını ve kazaları azaltmayı da hedefleyen çalışmalar, karbon emisyonunu azaltarak sürdürülebilir bir ulaşımı teşvik edecek. Bölgedeki şehirlerarası lojistik maliyetleri de azalacak.

Kamulaştırılacak yerlerde resmi kurumlar da var

Adana’da acele kamulaştırma kararının uygulanacağı yerler arasında; Büyüksehir Belediyesi Otogari, Eski Galericiler Sitesi, Yeni Oto Galericiler Sitesi, Sadika Sabanci Ortaokulu, Fevzipaça Camisi, Haci Müfit Camisi, Büyüksehir Belediyesi Yüreğir Yol Müdürlüğü, Dikili belediye binası ile çeşitli sektörde üretim yapan çok sayıda işletme de bulunuyor.