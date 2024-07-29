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USİAD, gençlerin dinamik fikirleriyle değer oluşturacak

Dinamik düşüncelere sahip gençlere yatırım yapan bir STK olacaklarını belirten Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç, genç girişimcilerin desteklenmesi ve inovasyonun artırılması noktasında yeni programlar hayata geçireceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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USİAD, gençlerin dinamik fikirleriyle değer oluşturacak
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MERSİN / EKONOMİ

USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, hayata geçirecekleri çalışmalardan söz edip Türkiye’nin ekonomik hedeflerini değerlendirdi.

Türk sanayisinin uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için atılacak adımların önemini vurgulayan Nevaf Kılıç, küresel ekonomik kriz ve rekabetin, Türk sanayicisinin daha inovatif ve esnek olmasını gerektirdiğini kaydetti.

USİAD olarak bu süreçte sanayicilere destek verecek projeler geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren Kılıç, “Özellikle genç girişimcilerin desteklenmesi ve inovasyonun artırılması noktasında yeni programları hayata geçireceğiz. Girişimcilerimizin yenilikçi fikirleriyle ekonomiye katkı sağlaması için gerekli altyapıyı oluşturacağız. Gençlerin fikirlerini önemseyen ve onlara yatırım yapan bir dernek olacağız. İhracat potansiyelini artırma noktasında uluslararası işbirlikleri önemli. Dünyanın farklı coğrafyalarında Türk firmalarının varlığını artırmak, yerli sanayi ürünlerinin tanıtımını yapmak için yurtdışı fuarlarına katılımlarını destekleyeceğiz” dedi.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme stratejilerini de yorumlayan Kılıç, çevre dostu uygulamalara ve yeşil teknolojilere geçişin önemine işaret ederek, sanayinin dönüşmesi safhasında çevresel etkilerin göz önünde bulundurulması gerektiğini aktardı. Kılıç, sürdürülebilirliğin sadece çevreyi korumakla kalmayıp uluslararası rekabet gücünü artıracağının altını çizdi.

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