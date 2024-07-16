VADEN, üretim süreçlerini optimizasyon için kuracağı yeni MES sistemini duyurdu

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ / KONYA

Türkiye’nin önde gelen otomotiv yedek parça üreticilerinden Yıldız Pul-Vaden, Smart Factory işbirliği ile üretim süreçlerini daha verimli ve izlenebilir hale getirmek için Türkiye’nin en büyük Üretim Yönetim Sistemi Projesi’ni (MES) gerçekleştiriyor. Bu yenilik, firmanın operasyonel etkinliğini artırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Dijital Dönüşümde büyük adım

Vaden, dijital dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak, üretim hattındaki tüm aşamaların gerçek zamanlı izlenmesini sağlayacak bu yeni MES sistemi ile operasyonel süreçlerini modernize etmeyi planlıyor. MES sistemi, üretimden lojistiğe kadar tüm süreçlerde şeffaflığı artırarak, hataların minimize edilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılmasına olanak tanıyacak.

“Dijital Dönüşüme önem veriyoruz”

Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Acar, yaptığı açıklamada, “MES ile üretim süreçlerimizde devrim yaratmayı hedefliyoruz. Bu sistem, verimlilik, izlenebilirlik ve kalite kontrol alanlarında bize büyük avantajlar sağlayacak. Müşterilerimize daha kaliteli ürünleri daha hızlı ve ekonomik bir şekilde sunabileceğiz” dedi.

Geleceğe yatırım

Semih Acar, “Firmamız, bu yeni teknoloji yatırımı ile sadece mevcut üretim hatlarını optimize etmekle kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki büyüme hedeflerine de sağlam bir temel oluşturmayı amaçlıyor. MES sistemi, firmamızın rekabet gücünü artırarak, global pazarda daha güçlü bir konuma gelmesine katkıda bulunacak.

Yeni MES sisteminin kurulumu ve tam entegrasyonunun yakın zaman içinde tamamlanacak. Bu süreçte üretimde herhangi bir aksama olmaması için detaylı bir planlama ve aşamalı geçiş stratejisi uygulayacağız” diye konuştu.