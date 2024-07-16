Zemin Sakarya paneli yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aşkın Özocak, "Şehir olarak ilk günkü gibi değiliz. Bu gibi etkinlikleri periyodik olarak yapıyoruz. Kontrol mekanizması bu konuda çok önemli. Hedeflediğimiz parametreler sağlanmış mı bunun kontrolünün sağlanması gerekiyor. Geoteknik Çalışma Grubu yaklaşık 10 kişilik ekibiyle çalışmaya devam ediyor. Ekipman bakımından Türkiye’de ilk 3 içindeyiz. Araştırmacılarımız dünyada ve ülkemizde her çalışmayı yapabilecek seviyededir. 25 yıldır bütün kamu kurumlarıyla, belediye ile, valilik ile irtibat halindeyiz. Bunu ileriye götürmek için bu gibi panellerin süreklilik arz etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi Başkanı Semih Uçar ise konuşmasında, Sakarya’nın alüvyon zeminde kurulmuş bir şehir olduğu belirterek, şunları dile getirdi: “1999 depreminde şehrimizde birçok noktada zemin sıvılaşması gerçekleşmiştir. Bu sebeple üst yapı taşıyıcı sistemleri geliştirilmelidir. Tasarımın uzman mühendisler tarafından denetlenmesi gerekiyor. Zincirin bu halkaları çok önemli ama maalesef yetersiz denetimden dolayı yükleniciler maliyetten kaçıp istenmeyen türde yapılar ortaya çıkarmaktadır. Bu gibi olumsuzlukları aşmak için uzmanların denetimi ve kontrolü gerekiyor. Panelin gelecek nesillere sağlam ve sürdürülebilir yapılar bırakılmasına vesile olmasını dilerim."

Panelde sunum yapan Dr. Öğretim Üyesi Emre Akmaz ise güncel geoteknik problemlerine değinerek, üniversitenin İnşaat Mühendisliği Geoteknik Çalışma Grubu olarak desteklerini ortaya koydu. Ayrıca, Zemin Sakarya Akademi programının SAÜSEM ile ortak yapılacak eğitim programından bahsetti.

Geoteknik Mühendisliği’nin güncel konuları ve yenilikçi yaklaşımlarının ele alındığı etkinlikte, alanında uzman konuşmacılar değerli bilgilerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Geoteknik Mühendisliği’nin karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Konuşmacılar, teorik bilgi birikimlerini ve saha deneyimlerini harmanlayarak, katılımcılara geoteknik problemlerinin çözümünde kullanılabilecek yenilikçi yaklaşımlar sundu.