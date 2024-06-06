Wavin Academy 10’uncu yılını kutluyor

ADANA / EKONOMİ

Wavin Türkiye Genel Müdürü Fatih Asal, ilk Wavin Academy’nin 2014 yılında Adana, ikincinin 2016 yılında Hollanda Hardenberg’de açıldığını, daha sonra Çekya, İtalya ve diğer ülkelerde de benzer akademiler kurulduğunu söyledi.

Ücretsiz kurs desteği sunarak tesisatçı, teknisyen, uygulamacı, mühendis, öğrenci, bayi ve diğer çözüm ortaklarına eğitim fırsatları sağlayan Wavin Academy’nin, yenilikçi çözümler ve yeni iş fırsatlarına kapı araladığını vurgulayan Asal katılımcıların, Wavin ürünlerini tasarlayan ve üreten uzmanlardan bilgi edinmenin yanı sıra ürünleri test ederek performanslarını deneyimleme fırsatı da bulduklarını kaydetti.

İklim krizinin ekolojik dengenin karşısındaki en büyük tehdit olduğunu vurgulayan Asal, Wavin Academy’nin “daha güvenli ve verimli su temini, daha iyi sanitasyon ve hijyen, iklim değişikliklerine karşı dayanıklı şehirler ve daha iyi bina performansı” gibi küresel zorluklara çözüm sunmak için teorik eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunduğunu aktardı. Genel Müdür Asal, “Tesisatçılar, uygulamacılar ve yükleniciler suya erişimde ve sürdürülebilir şehirler inşa etmede kritik bir rol üstleniyor. Wavin Türkiye olarak, projecilerin ve uygulamacıların halk sağlığını, çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik refahı sağlamalarına katkı sunmak için bilgi ve pratik becerilerini geliştirmeyi ve onları yenilikçi ürünlerimizle tanıştırmayı bu konuda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Wavin olarak Academy kurumumuz ile dünya çapında uygulamacılar ve projeciler yetiştirmeye kendimizi adadık. Özellikle iklim krizleri yaşadığımız bu son dönemlerde bilgi ve uzmanlık alışverişini artırmak, son teknolojileri paylaşmak için çalışmalarımıza ve eğitimlerimize devam edeceğiz“ dedi.

ABD’de uluslararası ödül

Asal, Wavin Academy’nin 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde Design Management Institute tarafından yapılan iş modelleri tasarım yarışmasında, mekanik tesisat sektörüne getirdiği yaklaşımla ‘Design Value Award Winner” ödülünü kazandığını sözlerine ekledi.