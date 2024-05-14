Yaşar Topluluğu, girişimcilik ve inovasyon çalışmalarını Yaşar İDEA ile hızlandıracak

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de sanayileşmenin öncülerinden olan Yaşar Topluluğu, inovasyon ve girişimcilik alanındaki tüm çalışmalarını ‘Yaşar İDEA’ platformu altında topladı. Platform altında hayata geçirilen ilk program da Yaşar İDEA Kurum İçi Girişimcilik Programı oldu.

Topluluğun inovasyon, büyüme ve rekabet gücünü artırmak amacıyla kurum çalışanlarının yeni fikir ve iş modelleri geliştirmesini destekleyecek olan programın tanıtım toplantısında konuşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yaşar Topluluğu’nun köklerinde var olan girişimcilik ve inovasyon anlayışının Yaşar İDEA ile kurumun her çalışanına ve sürecine yayılacağını vurgulayarak, “Her şirketimizin kuruluş felsefesinde, girişimci bir fikir, inovasyona dayalı bir değer ve ülkeyi ve toplumu geliştirmeye dayalı bir tutku var. ‘Yaşar İDEA’ ile, girişimcilik ve inovasyon alanlarında sahip olduğumuz güce güç katacak, topluluğumuzun inovasyon yolculuğunda fark yaratacak yeni bir döneme adım atıyoruz. Başlattığımız programla çalışanlarımızın, yenilikçi fikirler ve iş modelleri geliştirmesini teşvik edecek ve topluluk kaynaklarını kullanarak girişimciliği deneyimlemesini sağlayacağız” dedi.

"Yeteneği motivasyon, donanım ve beceriyle destekleyeceğiz”

Yaşar Topluluğu’nun geleceğini şekillendirdiklerine dikkat çeken Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş da, “Geçen yıl topluluğumuzun geleceği için üç önemli proje başlattık. Organizasyonumuzu geleceğe hazırlayan kültürel dönüşüm projemiz; süreçlerimizi geleceğe hazırlayan dijital dönüşüm projemiz ve akıl, tecrübe ve cesaretle geleceğe hazırlandığımız girişimcilik ve inovasyon projemizle yetenekte, teknolojide ve inovasyonda eş zamanlı bir dönüşümü hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşümün girişimcilik ve inovasyon ayağında Yaşar İDEA’nın bize rehberlik edececeğine inanıyoruz. Yeteneği motivasyon, donanım ve beceriyle destekleyeceğiz. Bu yolda bizi güçlendirecek olan ise bilim, teknoloji ve akıl olacak.” dedi.

Program panelle başladı

Yaşar İDEA Tanıtım Toplantısı’nda, Yaşar Holding Girişimcilik ve İnovasyon Grup Müdürü Seda Köknel’in moderasyonunda Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı ve Pınar Et Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik ile Mentors Network Türkiye Kurucusu Mehmet Onarcan’ın konuşmacı olduğu, “Kurum İçi Girişimcilik – Neden ve Nasıl?” başlıklı bir panel de düzenlendi. Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik konuşmasında, başarılı bir kurum içi girişimcilik programı için insan kaynakları politikalarının yapılandırılmasının, çalışma koşullarına esneklik kazandırılmasının, fikri haklar başta olmak üzere gerekli hukuki prosedürlerin tanımlanmasının ve kurum içi girişimcilere ödül ve teşvik mekanizmaları oluşturulmasının gerekliliğinin altını çizdi.