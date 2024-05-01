Yazılımla büyüdü sırada savunma var

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 2014 yılında yeni nesil girişimciler yetiştirmek amacıyla faaliyetlerine başlayan, geçtiğimiz yıl bünyesinde kurulan Havelsan Yazılım Merkezi ile dikkatleri çeken Şanlıurfa Teknokent, yazılım sektörünün kümelenmesiyle büyüme devam ediyor.

Yazılım sektörünün ardından savunma sanayi firmalarını da bölgeye çekecek girişimlere de hız verdiklerini söyleyen Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. İ. Berkan Aydilek, ilk defa yüzde 100 doluluğa ulaşılan teknokentte, üniversite-sanayi iş birliğini artıracak TÜBİTAK-TEYDEB projelerine başvuruların geçmiş yıllara oranla 3 kat, kabul edilişin de 5 kat arttığını dile getirdi.

Bünyelerindeki Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) yeniden yapılanmasıyla ilk defa güçlü bir kadroya kavuştuklarını belirten Berkan Aydilek, TTO bünyesinde girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere üniversite-sanayi işbirliğini artırmak için Proje Ofisi ve Girişimcilik Koordinatörlüğü kurulduğunu ifade etti. Aydilek, “Yeni yapılanma ile kira tahsilat oranımız yüzde 20’den yüzde 80’e yükseldi. Türkiye’deki teknokentler için ilklerden olan Yenilikçi Paylaşımlı Ofisi hizmetimiz bölgemizde başladı. İş fikri olan gençlere ulaşıyor, Teknokent ön kuluçka ve kuluçka merkezlerimizin herkese açık bir girişimcilik ve çalışma alanı haline getirilmesini sağlıyoruz. HAVELSAN, Harran Üniversitesi, BTK Akademi ve Şanlıurfa Teknokent iş birliğiyle ‘Siber Operasyonları İzleme Uzmanlık Programı’ adlı eğitim programı düzenledik. Üniversitenin girişimcilik dersleri fiziki olarak Teknokent’te işlenmeye başlandı. İstihdam odaklı UKaid ve UNDP destekleri ile yazılım, yapay zeka ve görüntü eğitimleri düzenledik. Bu eğitimler sonucu nitelikli personellerin yetiştirilmesini ve istihdamını sağladık” dedi.

“OSB Müdürlüğü ile işbirliğimiz yazılımla güçlendirildi”

Şanlıurfa OSB için yatırımcı başvurularının yapıldığı web yazılım sistemini geliştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. İ. Berkan Aydilek, yatırımcı başvurularını dijital bir otomasyon sistemiyle almaya yönelik altyapının oluşturulmasında görevler aldıklarını aktardı. Ayrıca teknokent-iş dünyası-üniversite iş birliğini güçlendirmeye yönelik girişimlerin aralıksız devam ettiğini dile getiren Aydilek, “Bu anlamda dijital talep ve iletişim sistemi kurduk. Düzenlediğimiz ortak etkinliklerle akademisyenler, sanayiciler, araştırmacılar ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanmış oldu. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasını destekliyoruz. Teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin konusunda uzman akademisyenlerle bir araya getirilmesi ve üniversitemiz öğrencilerinin Ar-Ge Projelerine özendirilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Firmaların toplam cirosu 83,3 milyon TL’ye ulaştı

Şanlıurfa Teknokent’teki toplam firma sayısının 52’ye ulaştığını kaydeden Doç. Dr. İ. Berkan Aydilek, başvuru süreci devam eden firma sayısının da 6 olduğunu aktardı. Bölgelerinde devam eden proje sayılarının da 62 olduğunu belirten Aydilek, şöyle devam etti: “Kiralanabilir toplam alanımız 4,1 bin metrekare büyüklüğe sahip. Bu alan üzerinde 55 adet Ar-Ge, 11 adet de İŞGEM işçilik ofisi yer alıyor. Firmalarımızda istihdam edilen personel sayımız 165’e yükseldi. Teknokentte görev alan yönetici şirket personel sayımız 9’a ulaştı. Akademisyen kökenli girişimci firma sayımız 14 iken, akademisyen kuluçka firma sayımız da 4 oldu. Teknokentimizi sektörlere göre kıyasladığımızda yazılım sektörü yüzde 38 ile ilk sırada yer alırken, tarım yüzde 15 ile 2’nci sırada, biyoteknoloji yüzde 13 ile 3’üncü sırada, geri dönüşüm yüzde 8 ile 4’üncü sırada yer aldı. Bölgemizde ayrıca gıda teknolojileri, sağlık, medikal, enerji, danışmalık alanlarında da firmalar faaliyet gösteriyor. Teknokentimizde yer alan firmalarımızın 2023 yılında 51,1 bin dolar ihracat gerçekleştirirken toplam ciroları da 83,3 milyon TL olarak gerçekleşti.”