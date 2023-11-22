Yıldız Pul, Meksika'da yeni ürünlerini görücüye çıkardı

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ / KONYA

Konya’nın en büyük otomotiv yedek parça üreticilerinden Yıldız Pul (Vaden) Meksika’daki sektör fuarına katıldı. Ağır vasıtalar için üretilen parçalar, fuar alanında sergilendi. Dünyanın 4 bir tarafından gelen ziyaretçiler Vaden’in ürettiği kompresör ve diğer ağır vasıta aksamlarını ilgiyle inceledi.

Fuarda misafirleri ile ilgilenen Yıldız Pul-Vaden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Acar, yeni nesil ürünlerinin her zamanki gibi yine büyük beğeni topladığını dile getirdi.

Sedat Acar, fuarla ilgili yaptığı açıklamada, “1250 çalışan, 120 bin metrekare üretim alanımız, 100 ün üzerinde ülkeye ihracat ile Konyamız ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de sektörümüz açısından önemli bir fuardayız. Meksika’da müşterilerimizi ağırlıyoruz. Yeni müşteri bağlantılarımız oldu. Ürünlerimiz kalitesini ispatlamış durumda zaten. Vaden markası bugün 100 ülkede kullanılıyor. Ülke ve şehir ihracatına katkı için fuarları da bu noktada önemsiyoruz. 100 milyon dolar ihracat hedefini kısa vadede firma olarak yakalayacağız. Yatırımlarımızla büyümeye, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz” dedi.