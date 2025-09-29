Beyaz eşya sektöründe ağustosta üretim ve ihracatta düşüş görüldü!

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), ağustos ayına ait satış, üretim ve ihracat verilerini paylaştı. Buna göre, iç pazarda beyaz eşya satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış gösterdi. Ancak ihracatta yüzde 12, üretimde ise yüzde 11 düşüş kaydedildi. Toplam satış adedi 2,4 milyon olarak gerçekleşirken, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 geriledi.

İhracat yüzde 7 kayıpla 13,4 milyon adet oldu

Ocak–ağustos döneminde ise tablo daha olumsuz seyretti. İç satışlar yüzde 7 düşüşle 6,7 milyon adede geriledi. İhracat yüzde 7 kayıpla 13,4 milyon adet oldu. Üretim yüzde 9 azalışla 19,6 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Toplam satış hacmi ise yüzde 7 düşüşle 20,1 milyon adet olarak kaydedildi.