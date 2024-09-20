Bakır ve demirde Çin'in teşvik umutları görünümü karıştırdı

Bakır, ABD'nin büyük faiz indiriminin ardından metal için talep görünümünün parlaması ve Çin'den teşvik umutlarıyla art arda üçüncü seansta yükseldi ve haftalık kazanca hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, TSİ 05.15'te yüzde 0,5 artışla 9.564,50 dolar/tona yükseldi ve bir önceki seansta ulaştığı iki ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Kontrat bu hafta şimdiye kadar yüzde 3,3 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören ekim vadeli bakır kontratı, yüzde 1,3 artışla 75.870 yuan/ton (10.751,03 dolar) oldu.

ABD merkez bankası çarşamba günü parasal genişleme döngüsünü her zamankinden daha büyük 50 baz puanlık indirimle başlatarak küresel risk varlıklarını yükseltti.

Fed'in gevşemesinin Pekin'e para politikasını gevşetme alanı sunması nedeniyle Çin'in ekonomik büyümesini canlandırmak için daha fazla teşvik beklentileri de duyarlılığı destekledi.

Bu durum, Çin'in bugün aylık sabitlemede gösterge borç verme faizlerini beklenmedik bir şekilde değiştirmemesine rağmen gerçekleşti.

LME'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 2.536 dolar/tondan, çinko yüzde 0,2 artışla 2.935 dolar/tondan, nikel yüzde 0,5 artışla 16.415 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,6 artışla 2.087,50 dolar/tondan ve kalay yüzde 1,2 artışla 32.200 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri Pekin'in teşvik umutlarıyla yükseldi, ancak haftalık kayba hazırlanıyor

Demir cevheri, Çin'den yeni parasal teşvik beklentilerinin işlem duyarlılığını artırmasıyla güçlendi, ancak en büyük tüketicinin duraklayan ekonomik toparlanması ve daha güçlü küresel arzın emtianın daha geniş piyasa görünümünü gölgelemesiyle haftalık düşüşe yöneldi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 1,47 artışla 689,0 yuan/ton (97,82 dolar) seviyesinde tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ekim ayı demir cevheri, TSİ 06.35 itibariyle yüzde 0,09 artışla 92,75 dolar/tondan işlem gördü.

Çin bugün beklenmedik bir şekilde gösterge borç verme oranlarını aylık sabitlemede değiştirmeyerek, Fed'in faiz indiriminin ardından bir hareket için hazırlanan piyasa beklentilerini şaşırttı.

Bununla birlikte, piyasa gözlemcileri, Çinli politika yapıcıların, olumsuz yönde sürpriz yapan bir dizi Ağustos ekonomik verisinin ardından, zor durumdaki ekonomiyi desteklemek ve giderek zorlaşan 2024 büyüme hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için daha fazla teşvik sunacağına inanıyor.

Bu arada, Çin'in 45 büyük limanındaki ithal demir cevheri stoklarının 13-19 Eylül tarihleri arasında yüzde 0,5 düştüğünü belirten Çinli danışmanlık şirketi Mysteel, emtia satışlarının 19 Eylül'de arttığını belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,63 ve yüzde 0,85 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu gösterge artış kaydetti. Sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,75, inşaat demiri yüzde 0,3, paslanmaz çelik yüzde 0,45 artarken, filmaşin yüzde 0,7 değer kaybetti.