Demir 3 haftalık yükselişini sürdürüyor

Demir cevheri fiyatları, çelik üreticilerinin stok yenilemesi ve Çin'in bu ay daha fazla mali teşvik vereceği beklentileri sayesinde canlı seyreden taleple üst üste üçüncü haftalık kazancına yöneldi.

Ancak, limanlardaki yüksek stoklar, düşen çelik marjları ve gelecek yılki çelik talebi görünümüne ilişkin endişeler, kazançları sınırlayan engeller olmaya devam etti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,37 düşüşle 802 yuan/ton (110,58 dolar) seviyesinden tamamladı ve geçen Cuma günkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 1 artış gösterdi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, TSİ 07.22'de yüzde 0,63 artışla 104,65 dolar/ton seviyesine çıktı ve bu hafta şimdiye kadar yüzde 0,6 artış gösterdi.

Analistler, tipik olarak demir cevheri talebini ölçmek için kullanılan sıcak metal üretiminin nispeten yüksek bir seviyede seyrettiğini ve çelik üretiminin temel bileşenine yönelik güçlü talebi vurguladığını söyledi.

Ayrıca, çelik üreticilerinin şubat ayındaki tüketim ihtiyaçlarına hazırlık olarak stok yenileme telaşı cevher fiyatlarını destekledi.

Piyasa şimdi Çin'in bu ay henüz açıklanmayan bir tarihte yapılacak olan ve üst düzey liderlerin ekonomik büyüme hedeflerini belirleyeceği ve gelecek yılın gündemini planlayacağı Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nı yakından izliyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,09 ve yüzde 1,04 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,79, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,57, filmaşin yüzde 0,81 ve paslanmaz çelik yüzde 0,19 geriledi.