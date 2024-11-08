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Demir cevheri, Çin'in yeni mali teşvikler açıklaması öncesinde düştü

Demir cevheri vadeli işlemleri, yatırımcıların sürekli düşen talep karşısında temkinli bir duruş sergilemesi ve Çin'in merakla beklenen mali teşvik paketini açıklamasından önce geriledi.

Haber Merkezi
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Demir cevheri, Çin'in yeni mali teşvikler açıklaması öncesinde düştü
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Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.06'da yüzde 1,14 düşüşle 780 yuan/tondan (109,13 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, yüzde 1,64 düşüşle 103,8 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte piyasanın Çin'in mali harcamalarına ilişkin ayrıntıları beklediğini belirtti.

Bazı piyasa gözlemcileri, fonların çoğunun yerel yönetimlerin borç yükünü hafifletmeye gideceğini ve kısa vadeli ekonomik büyümeye fazla bir destek sağlamayacağını düşünüyor.

Analistler, makroekonomik faktörün etkisinin kademeli olarak azalmasını ve demir piyasasındaki fiyatların temel unsurlardan daha fazla etkilenmesini beklediklerini ifade etti.

Çelik üretiminin ana hammaddesine yönelik talebin daha da daralması ve ithalatın yüksek seyretmeye devam etmesi liman stoklarının artmaya devam etmesine yol açarak fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasıyla Fed'in gevşeme döngüsünün sekteye uğrayacağı korkusu da aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,57 ve yüzde 1,23 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi geriledi. İnşaat demiri yüzde 0,15, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,14, filmaşin yüzde 0,16 gerilerken, paslanmaz çelik yüzde 1,3 değer kazandı.

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