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Demir cevheri, zayıf talep nedeniyle haftalık kayba hazırlanıyor

Demir cevheri kontratları, Çin'den gelen teşvik genişlemesinin desteğiyle yükseldi, ancak Çin tüketimindeki durgunluk ve çelik üretimine yönelik talebin yumuşamasıyla haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Demir cevheri, zayıf talep nedeniyle haftalık kayba hazırlanıyor
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Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,2 artışla 752 yuan/ton (102,57 dolar) seviyesinden tamamladı ve bu hafta yüzde 2,15 geriledi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, TSİ 06.57'de yüzde 0,16 düşüşle 96,9 dolar/tona geriledi ve bu hafta yüzde 1,17 düştü.

Analistler, çeliğe yönelik mevsimsel talebin azaldığını ve çelik hammaddelerine yönelik talebin de benzer şekilde düşük olduğunu belirtti.

Bu hafta başında Pekin, durgun hanehalkı sektöründeki talebi canlandırmak amacıyla tüketici takas programını genişletti.

Çin'de 2024 yılı için yüzde 4,9 olarak tahmin edilen büyümenin bu yıl yüzde 4,8 olacağı öngörülürken, tüketimdeki durgunluk ve emlak sektöründeki zayıflığın kısmen dengeleneceği tahmin ediliyor.

Bu arada, Çin Merkez Bankası tarafından desteklenen bir yayın olan Financial News, ekonomist Guan Tao'ya atıfta bulunarak, piyasaların Pekin'in “ılımlı gevşek” para politikasını aşırı yorumlamaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,05 ve yüzde 0,59 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,12, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,15 ve paslanmaz çelik yüzde 0,19 artışla kapandı. Filmaşin yüzde 0,14 düşüş gösterdi.

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