Demir, Çin teşvikleri ve zayıflayan talep nedeniyle dar aralıkta seyretti

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.17'de yüzde 0,53 artışla 754,5 yuan/tondan (102,92 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, yüzde 0,73 artışla 97,15 dolar7tona çıktı.

Dün yayınlanan resmi bir politika belgesine göre Çin, durgun iç talebi canlandırmak amacıyla tüketim malları takas programının kapsamını genişletti.

Pekin'in son teşvik tedbirleri iç talebin canlanmasına yönelik iyimserlik yarattı.

Analistler bazı iyi haberlerin olduğuna dikkat çekerek son politika iletişiminin, bu yıl tüketimi desteklemeye daha fazla odaklanılacağını gösterdiğini belirtti.

Ancak analistlere göre endüstriyel metallerin jeopolitik gerilimler, Çin'in ekonomik toparlanmasının belirsiz yolu ve artan korumacılık nedeniyle 2025'e sessiz bir başlangıç yaptığı kaydedildi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,44 ve yüzde 1,2 düşüş kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,77, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,57, filmaşin yüzde 0,88 düşerken, paslanmaz çelik yüzde 1,7 değer kazandı.