Demir fiyatı, yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde kapanış yaptı

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören ocak ayı demir cevheri kontratı, gündüz işlemlerini yüzde 3,09 düşüşle ton başına 689,5 yuan (96,95 dolar) seviyesinden tamamladı ve 22 Ağustos 2023'ten bu yana en zayıf seviyesini gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ekim ayı demir cevheri yüzde 1,68 düşüşle ton başına 92,05 dolar seviyesinde.

“Piyasa, Çin'deki talebe ilişkin korkunç temellerin farkına vardı”

Navigate Commodities Genel Müdürü Atilla Widnell, “Geçen haftaki körü körüne iyimser ve irrasyonel duyarlılık rallisi, piyasanın bir kez daha Çin'deki çelik talebine ilişkin korkunç temellerin farkına varmasıyla rasyonel bir şekilde çözülüyor” dedi.

Widnell, konut fiyatlarındaki düşüşü ve buna bağlı servet kayıplarını durdurmayı amaçlayan çok sayıda politikaya rağmen, piyasanın bu önlemlerin daha sağlıklı inşaat faaliyetlerine ve buna bağlı çelik tüketimine doğrudan veya hemen katkıda bulunmayacağı konusunda uzlaşmış gibi göründüğünü de sözlerine ekledi.

Çin'in çelik sektörü acil zorluklarla karşı karşıya

ANZ analistleri yayınladıkları bir notta, Çin'in çelik sektörünün karşı karşıya olduğu acil zorlukların arasında yerel iş ortamı, küresel olarak korumacılığın artması ve yerel politikaların da yer aldığını belirtti.

Bu arada, Çinli finansal bilgi sitesi Hexun Futures, 45 Çin limanındaki stokların toparlanarak bir önceki aya göre 3,4 milyon ton artış kaydettiğini açıkladı.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenleri düşerken, koklaşabilir kömür ve kok sırasıyla yüzde 5,21 ve yüzde 4,66 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi daha da değer kaybetti. İnşaat demiri yaklaşık yüzde 2,7, sıcak haddelenmiş rulo yaklaşık yüzde 2,6, paslanmaz çelik yüzde 1 değer kaybetti ve filmaşin yatay seyretti.