Demir fiyatları, Çin ve ABD arasındaki ticari gerilim tırmanırken düştü

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,19 düşüşle 807 yuan/ton (110,84 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, TSİ 07:05'te yüzde 0,67 düşüşle 104,4 dolar/tondan işlem gördü.

Çin dün, Washington'un Çin'in çip sektörüne yönelik son baskısından bir gün sonra, ABD'ye yaygın askeri uygulamaları olan kritik mineraller galyum, germanyum ve antimon ihracatını yasakladı ve ticaret gerilimini tırmandırdı.

Analistler, bu durumun yatırımcıların ve tüccarların iştahını genel olarak azalttığını ve çelik üretiminde kullanılan temel maddelerin fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını söyledi.

Ancak, Çin'in yaklaşan Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'ndan daha fazla mali teşvik umudu, ülkenin dünyanın en büyük metal tüketicisi olması nedeniyle kayıpları sınırladı.

Dünyanın en büyük demir cevheri tedarikçilerinden biri olan Vale, bu yıl yaklaşık 328 milyon ton olan demir cevheri üretiminin 2025 yılında 325 milyon ila 335 milyon ton arasında olacağını tahmin etti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 3,33 ve yüzde 3,35 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,96, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,79, filmaşin yüzde 0,98 düşerken paslanmaz çelik yüzde 0,31 değer kazandı.