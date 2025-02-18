Demir fiyatları dalgalı seyrediyor

Demir cevheri vadeli işlemleri, yatırımcıların en büyük tedarikçi Avustralya'nın sevkiyatlarındaki toparlanmayı, Çin'in talebi artırabilecek daha fazla teşvik beklentilerine karşı ölçmesiyle dar bir aralıkta işlem gördü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.41'de yüzde 0,75 artışla 804 yuan/tona (110,59 dolar) çıktı.

Ancak, Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, güçlenen ABD dolarının baskısıyla, yüzde 0,38 düşüşle 105,3 dolar/tona geriledi.

Avustralya'dan demir cevheri sevkiyatlarının, Zelia tropikal kasırgasının ardından büyük limanların yeniden açılmasının ardından artması ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Analistlere göre demir cevheri talebi için bir gösterge olan sıcak metal üretimi, danışmanlık şirketi Mysteel'in 14 Şubat itibariyle yaptığı son değerlendirmeye yakın bir şekilde şubat sonunda 2,28 milyon ton civarında seyredecek.

Ancak piyasa katılımcıları, Çin'in Ay Yeni Yılı tatilinin ardından daha fazla çelik üreticisinin üretime yeniden başlamasıyla üretimin kademeli olarak artacağını düşünüyor.

Bununla birlikte, analistler Çin'de tüketimi canlandırmayı amaçlayan daha proaktif politikalar beklendiğini belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,28 ve yüzde 0,51 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,7, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,74 ve filmaşin yüzde 0,11 değer kazandı. Paslanmaz çelik yüzde 0,04 geriledi.