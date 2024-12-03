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Demir fiyatları iki ayın zirvesine yaklaştı

Dalian'da demir cevheri, Çin teşvik bahisleri ve yeniden stoklama ile iki ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Haber Merkezi
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Demir fiyatları iki ayın zirvesine yaklaştı
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Dalian'da vadeli demir cevheri fiyatları, daha fazla ekonomik teşvik ve Çin'deki çelik üreticilerinin mevsimsel stok yenileme beklentileriyle üst üste üçüncü seansta da yükselerek yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,94 artışla 809 yuan/ton (110,96 dolar) seviyesinden tamamladı. Seansın başlarında, kontrat 813,5 yuan/ton ile 8 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, 105,2 dolar/tonla 8 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra, TSİ 07.26'da yatay seyrederek 104,6 dolar/ton oldu.

Analistler, piyasa katılımcılarının Pekin'in üst düzey liderleri arasında merakla beklenen toplantılardan olası daha fazla teşvik konusunda ipuçları beklediğini söyledi.

Analistler, çelik üreticilerinin stoklarını artırmasının da çelik üretiminde kullanılan ana madde fiyatlarını desteklediğini belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,69 ve yüzde 0,85 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,51, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,86, filmaşin yüzde 0,47 yükselirken, paslanmaz çelik yatay seyretti.

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