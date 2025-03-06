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Demir fiyatları sıkıştı

Demir cevheri, Pekin'in teşvikleri ve tarife sorunları değerlendirilirken dar aralıkta seyretti.

Haber Merkezi
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Demir fiyatları sıkıştı
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Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, yatırımcıların Çin'de tüketimi artırmak için ek teşvik önlemleri beklentilerini ticaret endişeleri ve çelik üretim kesintileri haberlerine karşı ölçmesiyle dar aralıkta dalgalandı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.02'de yatay seyrederek 776 yuan/ton (107,14 dolar) seviyesinde işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge nisan ayı demir cevheri, yüzde 0,6 artışla 100,35 dolar/tona yükseldi.

Çin hisse senetleri, Pekin'in tüketimi artırmak ve ABD ile tırmanan ticaret savaşının etkisini hafifletmek için daha fazla teşvik sözü vermesinin ardından dün yükseldi.

Washington şu ana kadar Çin mallarına yönelik mevcut gümrük vergilerine yüzde 20 daha ekledi ve en son yüzde 10'luk artış salı günü yürürlüğe girerek Pekin'in misillemesini çekti.

ABD'li şirketler dün yaptıkları açıklamada, ABD'nin, üçüncü ülkeler üzerinden mal sevkiyatı yaparak ABD tarifelerini atlatan Çin hükümeti destekli şirketlere karşı ticaret yasalarını uygulamak için daha sert yasalara ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD'nin yeni çelik tarifelerinin Çin'den ABD'ye yapılan çelik sevkiyatını sekteye uğratacağı belirtildi.

Bu arada, Çin'de çelik üretim malzemesine olan talebin toparlandığını da kaydediliyor.

Çin, sektördeki aşırı kapasiteyi ele almak için yaptığı son müdahalede herhangi bir hedef açıklamamasına rağmen, dev çelik endüstrisini üretim kesintileri yoluyla yeniden yapılandıracak.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,42 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,3, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,44, paslanmaz çelik yüzde 1,06 yükselirken, filmaşin yüzde 0,32 geriledi.

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