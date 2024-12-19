Demir fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi

Demir cevheri fiyatları, Çin'deki talep görünümü ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yönelik görünümüne ilişkin endişelerin havayı baskılamasıyla yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri, seansın başlarında 767,5 yuan/ton ile 22 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra, TSİ 05.58'de yüzde 1,97 düşüşle 771,5 yuan/tondan (105,70 dolar) işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, TSİ 05.48'de yüzde 1,35 düşüşle 101,3 dolar/tona geriledi. Kontrat erken işlemlerde 100,9 dolar/tonla 25 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Analistler, Çin'in Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı etrafındaki hissiyata dayalı balonun, Mart 2025'e kadar hiçbir somut teşvik önlemi belirtilmeden eninde sonunda patlayacağı için bu düzeltmeyi uzun zamandır beklediklerini belirtti

Analistler ayrıca, Fed'in gelecek yıl daha az faiz indirimi göreceği yönündeki yorumunun da geniş emtialar üzerinde baskı yarattığını söyledi. Güncellenen nokta grafiğine göre, merkez bankası politika yapıcıları artık 2025 ve 2026'da sadece 50 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 3,44 ve yüzde 1,27 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 1,74, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,61 ve paslanmaz çelik yüzde 1 değer kaybederken, filmaşin yüzde 0,48 değer kazandı.