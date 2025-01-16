Demir fiyatları son haftaların zirvesinde

Vadeli demir cevheri fiyatları, büyük bir üreticinin sevkiyatlarının azalması ve beklenenden daha soğuk gelen ABD enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin artmasıyla yükseldi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.14'te yüzde 0,64 artışla 787 yuan/ton (107,35 dolar) oldu. Kontrat, seansın başlarında 18 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 792 yuan/tona ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri, yüzde 0,43 artışla 101 dolar/tondan işlem gördü. Günün erken saatlerinde 101,9 dolar/ton ile 1 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Önde gelen demir cevheri tedarikçisi Rio Tinto bugün, kısmen Batı Avustralya'daki şiddetli yağışların Aralık çeyreğindeki üretimi etkilemesi nedeniyle iki yılın en düşük yıllık demir cevheri sevkiyatını bildirdi.

Analistler ayrıca, önümüzdeki haftalarda cevher talebinin artabileceğine dair işaretlerin de fiyatları desteklediğini söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,52 ve yüzde 1,65 arttı

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,33, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,44, paslanmaz çelik yüzde 0,11 artarken, filmaşin yüzde 0,25 düştü.

Bir analist yaptığı değerlendirmede “Fiyatlardaki son artış dalgası, makro duyarlılığın desteklediği çelik tüketimine yönelik iyileşen beklentilerden yararlandı. Stok yenileme beklentileri, düşük çelik stokları nedeniyle fiyat oynaklığını arttırdı” dedi.