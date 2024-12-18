Demir fiyatları talep etkisiyle düştü

Demir cevheri fiyatları, arz endişelerinin azalması ve Çin'deki çelik üreticilerinin daha fazla fırını bakıma alması nedeniyle talebin bir miktar yavaşlamasıyla geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 06.10'da yüzde 1,69 düşüşle 786 yuan/tona (107,90 dolar) geriledi.

Kontrat, seansın başlarında 783 yuan/ton ile 28 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, yüzde 0,61 değer kaybederek 103,9 dolar/tona geriledi.

Dünyanın önde gelen demir cevheri tedarikçilerinden BHP, Batı Avustralya'daki iki madende şiddetli yağışlar nedeniyle verilen aranın ardından faaliyetlere yeniden başlayarak arz endişelerini hafifletti.

Analistler, demir cevherinin çelik marjlarının azalması ve çevre koruma gereklilikleri nedeniyle de baskı altında kaldığını belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,36 ve yüzde 3,24 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri zayıfladı. İnşaat demiri yüzde 0,89, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,52, filmaşin yüzde 0,31 ve paslanmaz çelik yüzde 0,39 geriledi.

Çinli liderlerin geçen hafta bütçe açığını gelecek yıl GSYH'nin yüzde 4'üne çıkarma konusunda anlaştıkları ve ekonomik büyüme hedefini yüzde 5 civarında tuttukları haberlerine rağmen demir piyasası genel olarak zayıfladı.