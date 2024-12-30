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Demir fiyatları toparlandı

Demir cevheri, çelik marjlarındaki iyileşme ve liman stoklarındaki düşüşle toparlandı.

Haber Merkezi
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Demir fiyatları toparlandı
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Vadeli demir cevheri fiyatları, çelik marjlarındaki iyileşme, liman stoklarındaki düşüş ve Çin'deki teşvik umutlarının yardımıyla toparlandı, ancak kazançlar mevsimsel olarak yavaş taleple sınırlı kaldı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,91 artışla 775 yuan/ton (106,18 dolar) seviyesinden tamamladı. Kontrat, geçen hafta yüzde 1,8 düşmüştü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, TSİ 06.21'de yüzde 1,98 artışla 100,8 dolar/tona yükseldi. Kontrat, günün erken saatlerinde 98,95 dolar/tona kadar geriledi.

Dalian kontratı bu yıl şimdiye kadar yüzde 16,4 gerilerken, Singapur kontratı yüzde 19 düştü.

Analistler, sıcak metal üretiminin ocak ayında daha da düşeceğini, ancak çelik üreticilerinin hala para kazanabileceği göz önüne alındığında düşüşün büyük olmasının beklenmediğini belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,01 ve yüzde 0,06 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,58, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,32, paslanmaz çelik yüzde 0,23 yükselirken, filmaşin yüzde 0,17 düştü.

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