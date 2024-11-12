Demir fiyatlarında Çin baskısı

Demir cevheri, Çin veri ve teşviklerinin hayal kırıklığı yaratması nedeniyle çok az değişti. Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.50'de yüzde 0,07 düşüşle 763,5 yuan/ton (105,58 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Kontrat, bir önceki seansta yüzde 3,5 kadar düşüşle iki haftanın en düşük seviyesi olan 754,0 yuan/tona gerilemişti.

Demir fiyatı geriledi

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, yüzde 0,16 düşüşle 100,5 dolar/tona geriledi.

Dün açıklanan verilere göre, Çin'de yeni banka kredileri ekim ayında beklenenden daha fazla düşerek üç ayın en düşük seviyesine geriledi ve sallantıdaki ekonomiyi desteklemek için politika teşviklerinin artırılması kredi talebini artıramadı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, Donald Trump'ın ABD başkanı olarak yeniden seçilmesinden kaynaklanan yeni baskılarla karşı karşıya kalırken, yerel yönetimlerin finansman sıkıntılarını hafifletmek ve gerileyen ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturmak için cuma günü 10 trilyon yuanlık bir borç paketi açıklamıştı.

Zayıf talep daha da kötüleştirdi

Analistler, Çin'in emlak piyasasına daha fazla destek verilmemesinin demir cevheri piyasası üzerinde baskı yarattığını ve zayıf talep işaretleriyle daha da kötüleştiğini belirtti.

Analistler, Çin'deki demir cevheri liman stoklarının son dört haftadır genişleyerek eylül başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını da kaydetti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,84 ve yüzde 1,56 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kaybetti. İnşaat demiri yüzde 0,8, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,7, filmaşin yüzde 0,2 ve paslanmaz çelik yüzde 0,56 geriledi.