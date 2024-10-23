Demir fiyatlarında Çin etkili olmaya devam ediyor

Demir cevheri, gevşeyen küresel çelik görünümü ve Çin büyüme tahminleri nedeniyle düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,2 düşüşle 759,0 yuan/ton (106,46 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge kasım ayı demir cevheri, TSİ 06.30'da yüzde 0,06 düşüşle 100,55 dolar/tondan işlem gördü.

Çelik talebi görünümünde görünüm negatif

Dünya Çelik Birliği verilerine göre, eylül ayında küresel ham çelik üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,7 düşüşle 143,6 milyon tona gerilerken, Çin'in üretimi yüzde 6,1 düşüşle 77,1 milyon tona geriledi.

Birlik ayrı bir notta, “Çoğu büyük ekonomi için 2024 çelik talebi görünümümüzde önemli aşağı yönlü revizyonlar yapıyoruz, bu da devam eden küresel ekonomik rüzgarların yanı sıra üretimdeki kalıcı zayıflığı yansıtıyor” dedi.

Birlik, Çin'in 2024 yılında küresel çelik tüketiminin yarısından daha azını oluşturmasını bekliyor.

Demir cevheri piyasasında duyarlılık arttı

Bu arada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Uluslararası Para Fonu baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas dün yaptıkları açıklamada, Pekin'in son teşvik önlemlerinin iç talebi anlamlı bir şekilde artırmayacağını ve önemli bir ticari sürtüşme kaynağını sağlam bırakacağını söyledi.

Analistler, geçtiğimiz cuma günü açıklanan yeni teşvik önlemlerinin ardından demir cevheri piyasasındaki duyarlılığın arttığını, ancak politikaların henüz gözle görülür bir fayda sağlamadığı için temellerde büyük bir değişiklik olmadığını ve talebin iyileşmesine yönelik beklentilerin zayıf kaldığını belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,83 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,06, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,14 arttı, filmaşin yüzde 0,48 düştü ve paslanmaz çelik yüzde 1,17 değer kaybetti.