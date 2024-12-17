Demir fiyatlarında yatay seyir

Demir cevheri vadeli işlemleri, piyasaların cansız talep karşısında yavaşlayan sevkiyatları ve Çin'deki yüksek liman stoklarını tartmasıyla dar bir aralıkta hareket etti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,25 artışla 798 yuan/ton (109,56 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, TSİ 06.37'de yüzde 0,24 105 dolar/tona yükseldi.

Bir analist, cevher fiyatlarının yakın vadede 770-820 yuan/ton arasında hareket etmesinin muhtemel olduğunu belirterek “Sevkiyatların son zamanlarda düşmesiyle arz baskısı bir miktar azalırken, talep bir miktar azalmasına rağmen nispeten yüksek sıcak metal üretimi nedeniyle devam etti. Liman tarafındaki yüksek stoklar bir engel olmaya devam etti” ifadelerini kullandı.

Analistler ve borsa işlemcileri, Avustralya'daki büyük bir tedarikçiden kaynaklanan arz kesintisine ilişkin endişelerin dün öğleden sonra işlemlerinde önemli çelik üretim bileşenlerinin fiyatlarının yükselmesine yardımcı olduğunu söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,75 arttı ve kok kömürü yüzde 0,11 düştü.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri karışık seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,24, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,14 yükselirken, filmaşin yüzde 0,14 ve paslanmaz çelik yüzde 0,19 değer kaybetti.