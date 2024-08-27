Demir ve bakır son haftaların zirvesinde

Demir cevheri vadeli işlemleri, yaklaşan yoğun talep sezonu öncesinde Çin'deki çelik üreticilerinin artan alım iştahıyla yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 3,34 artışla 758 yuan/ton (106,37 dolar) ile 7 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Eylül ayı demir cevheri, TSİ 06.36'da yüzde 1,55 artışla 101,8 dolar/tona yükseldi ve 9 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, bu fiyat toparlanmasının ana tetikleyicisinin ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan gelen faiz indirimi sinyalinin güçlenmesi olduğunu belirtti.

Bunun yanında, bazı çelik üreticilerinin çelik talebinin muhtemelen iyileşeceği Eylül ayı için üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere demir cevheri stoklamaya başladığı ve bunun da cevher fiyatlarına bir miktar destek sağladığı belirtildi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 3,89 ve yüzde 3,34 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,53, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,71, filmaşin yüzde 0,75 ve paslanmaz çelik yüzde 0,91 yükseldi.

LME'de bakır, ABD'de faiz indirimi iyimserliğiyle altı haftanın en yüksek seviyesine yükseldi

Londra'da bakır fiyatları, Eylül ayında bakıra olan talebi artırmaya yardımcı olabilecek potansiyel bir ABD faiz indirimine ilişkin iyimserliğin desteğiyle yaklaşık yüzde 1 artarak altı haftanın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 05.51'de yüzde 0,8 artışla 9.365 dolar/ton oldu. Seansın başlarında bakır yüzde 1'e varan artışla 9.385,50 dolar/tona yükselerek 19 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ekim vadeli bakır kontratı, yüzde 0,9 artışla 75.020 yuan/tona (10.526,91 dolar) çıktı ve bir önceki seansta ulaştığı üç haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Bir işlemci yaptığı değerlendirmede “Son zamanlarda bakırdaki yükseliş makro ortama bağlanabilir. Talep hala geriden geliyor, ancak onshore makro oyuncular daha ileriye bakıyor” dedi.

Piyasa katılımcıları Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimine gitmesini bekliyor ve bu umut Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta önemli bir konferansta yaptığı yorumlarla güçlendi.

LME'de nikel yüzde 1,3 artışla 16.980 dolar/tondan, alüminyum yüzde 1,1 düşüşle 2.513,50 dolar/tondan, çinko yüzde 0,2 düşüşle 2.907,50 dolar/tondan, kalay yüzde 0,8 düşüşle 32.650 dolar/tondan ve kurşun yatay seyrederek 2.117,50 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de nikel yüzde 1,4 artışla 132.320 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,4 artışla 17.695 yuan/tondan, alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 19.880 yuan/tondan, çinko yüzde 0,3 düşüşle 23.975 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,7 düşüşle 265.820 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de nakit nikel kontratı üç ay vadeli kontrata göre 220,10 dolar/ton iskontoyla işlem görürken, bu 16 Mayıs'tan bu yana görülen en küçük iskonto oldu ve yakınlardaki arzın sıkılaştığına işaret etti.