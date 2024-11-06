Demirde Çin düşüşü

Demir cevheri vadeli işlemleri, yatırımcıların Çin'den daha fazla teşvik beklentilerinden, temel çelik üretim bileşeninin yumuşak temellerine odaklanmalarıyla düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,95 düşüşle 780 yuan/ton (109,16 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, TSİ 06.59'da yüzde 2,08 düşüşle 103,2 dolar/tona geriledi.

Analistler, bazı tüccarların önceki günlerdeki yükselişlerin ardından karlarını sabitlemek için uzun pozisyonlarının bir kısmını likide etmeyi tercih ettiğini belirterek, ABD seçimlerindeki belirsizlik nedeniyle riskten kaçış eğilimi ortaya çıkınca bazı fonların piyasadan çıktığını ve demir cevheri de dahil olmak üzere birçok emtia fiyatında düşüşe neden olduğunu ifade etti.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi'nin bu haftaki toplantısında daha fazla teşvik beklentisi cevher fiyatlarını ilk iki seansta yüzde 1'in üzerinde artırmıştı. Ancak bu artışlar bugün silindi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 3,37 ve yüzde 4,09 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri zayıfladı. İnşaat demiri yüzde 1,46, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,31, filmaşin yüzde 1,09 ve paslanmaz çelik yüzde 0,3 değer kaybetti.