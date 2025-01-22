Demirde kazanç serisi bitti mi?

Vadeli demir cevheri fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara daha yüksek gümrük vergileri uygulayabileceği endişesiyle geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,93 düşüşle 796,5 yuan/tondan (109,45 dolar) tamamladı.

Singapur Borsası'nda gösterge şubat ayı demir cevheri, yüzde 0,95 düşüşle 103,75 dolar/tona geriledi.

Analistlere göre Trump göreve başlar başlamaz gümrük vergilerini hemen uygulamaya koymadı ve bu durum dün fiyatları destekledi.

Ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde Trump, yönetiminin Çin'den ithal edilen mallar için yüzde 10'luk bir cezai vergiyi tartıştığını söyleyerek, uzun süredir daha geniş kapsamlı vergiler için duyduğu arzunun altını çizdi.

Analistler, gelecekteki tarife politikalarına ilişkin bu belirsizliğin piyasanın geri çekilmesine neden olduğunu söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,13 ve yüzde 1,1 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1 ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,04 gerilerken, filmaşin ve paslanmaz çelik sırasıyla yüzde 0,28 ve yüzde 0,46 değer kazandı.