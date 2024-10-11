Demirde yükseliş haftalık kayıpları engellemedi

Demir cevheri vadeli işlem fiyatları bugün yükseldi, ancak işlemciler cumartesi günü planlanan önemli basın toplantısında Çin'den daha fazla mali teşvik duyurusu beklerken, hafta boyunca düşme eğilimini sürdürdü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,45 783,5 yuan/ton (110,81 dolar) seviyesinden tamamladı. Kontrat bu hafta şimdiye kadar yüzde 2,37 değer kaybetti.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Kasım ayı demir cevheri, TSİ 06.30'da yüzde 1,54 artışla 106 dolar/tondan işlem gördü, ancak haftalık bazda yüzde 3,88 düşüşe hazırlanıyor.

Çin Maliye Bakanlığı'nın cumartesi günü maliye politikasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Analistler, borsa işlemcilerinin cumartesi günkü açıklamaya “süper odaklanmış” kalmasıyla metallerin yükseldiğini ve demir cevheri piyasasının zamanı işaretlediğini belirtti.

Çinli danışmanlık şirketi Steelhome'a göre, teşvik tedbirleri konut ve çelik piyasalarındaki duyarlılığı artırırken, istikrarlı tüketim ve üretim artışları gibi temel unsurlar çeliğin arz-talep dinamiği için önemli değişkenler olmaya devam edecek.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,77 ve yüzde 0,62 artış gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,3, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,1, paslanmaz çelik yüzde 0,04 düşerken, filmaşin yüzde 0,16 arttı.